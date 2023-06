Honduras: Cuatro sudamericanos con perfil para llegar al banquillo

Tras confirmarse el interinato de Diego Martín Vázquez luego de la salida de Hernán “Bolillo” Gómez y quedar últimos en la pasada eliminatoria, la Selección de Honduras no ha sido ni la sombra y más bien vamos de reversa.

Hay cuatro estrategas con perfil, dos de ellos están sin equipo y listos para escuchar ofertas: los colombianos Reinaldo Rueda , que ya conoce el país, y Juan Carlos Osorio, quien no está cómodo en Egipto.

Los candidatos

De momento han surgido muchos nombres para ocupar el banquillo que dejará Diego de cara a las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

El que más ha sonado es el de Pedro Troglio, actual entrenador del Olimpia, que lo ha hecho con éxito. El cuadro blanco es imparable y ha ganado seis títulos sin que nadie le pueda competir. Conoce el medio y ha mencionado que le gustaría estar al mando de una Selección.

“Ahora tengo 57 años y no vería mal la posibilidad de dirigir a la Selección, clasificar un mundial y jugarla como lo hice como jugador”, dijo Troglio el pasado fin de semana al periodista argentino Martín Mendinueta en el programa radial Únicos.

Y continuó: “Creo que me va a tocar (dirigir a Honduras), no sé si hoy, mañana o pasado, pero me va a tocar, porque cae por decantación, por lo que hiciste y conoces el jugador hondureño, idiosincrasia, la vida, sabes cómo piensa, y jugaste un mundial, eso te da posibilidades”.

Troglio habló sobre la clasificación al Mundial de 2026: “Clasificó tres veces Honduras en la historia, ahora tenemos una ventaja que no están los tres equipos organizadores. Los cupos son tres y medio, es la gran oportunidad. Jamaica está bien, Panamá, Costa Rica, no es fácil, no están los tres monstruos”.