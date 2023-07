Luis Vega responde si se pierde por lesión el Haití-Honduras

“Eso no sabría decirlo hasta conocer el examen respectivo y depende de la evolución la federación hará un anuncio, pero espero estar listo para el siguiente partido”.

Tras el 1-1 final “El Ingeniero” del Motagua se acercó a la zona mixta donde habló con Diario LA PRENSA sobre su lesión. ¿Lo dejará fuera ante Haití? Además, destacó el esfuerzo que hizo “La H” y el gol in extremis de Alberth Elis.

Tenía esa molestia de la lesión: “La molestia siempre está, sino no hubiera salido del partido, porque yo intenté dar el máximo y como no me sentía al 100%, pedí el cambio”.

¿Cuál fue la clave del cambio en Honduras para el segundo tiempo?

“Confiar en el trabajo, tener la personalidad con el balón, el carácter para jugar, pero lastimosamente hasta el último minuto se nos dio la determinación y nos falta concluir las jugadas”.

Las bajas de Alberth Elis y Rubilio Castillo

“Prácticamente ahí está como dice el dicho: ‘dejar todo en la cancha hasta el último minuto’. Elis es un ejemplo a seguir y esperamos que se recupere pronto”.

¿Quiere jugar ante Haití?

“Claro que quiero jugar, pero si no estoy al 100% lo diré y que juegue otro en mi lugar”.