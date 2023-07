Copa Oro 2023: Faitelson menosprecia el título de México ante Panamá

“Ganar la Copa Oro no termina con los males del fútbol mexicano. Hay que seguir trabajando, buscar un plan, encontrar al entrenador adecuado y apoyar a rajatabla el proyecto”, expresó el polémico periodista.

Ahí, dio su punto de vista sobre el por qué México no debería de celebrar la Copa Oro ganada este domingo y “rebajó” a los rivales de Centroamérica, ya que según el comunicador, no son rivales de peso en Concacaf.

Sin embargo, para el comunicador el triunfo del conjunto azteca sobre los canaleros no tiene mucha importancia y lanzó fuertes comentarios en sus redes sociales y en el programa “Fútbol Picante”.

“Ni inflemos “el globo”. Me parece ridículo festejar un torneo de tan baja calidad. Está no es la realidad, o, mejor dicho, está sí es la penosa realidad del fútbol mexicano: Ganar la Copa Oro”, añadió el periodista de ESPN.

Sin embargo, los comentarios no pararon y David Faitelsosn insistió en que es “ridículo” celebrar esta Copa Oro.

“No soy nadie para calificar al aficionado mexicano, pero me parece que festejar una Copa Oro de tan bajo nivel es un exceso”, agregó.

Asimismo, Faitelson compartió un video desde el SoFi Stadium de Los Ángeles para pedirle a la afición azteca que “no caigamos en el triunfalismo, la Copa Oro no alivia la crisis que vive el fútbol mexicano. La Selección es un producto que tienen que vender y es muy fácil exagerar los triunfos”.

Durante el programa de ‘Fútbol Picante’, Faitelson estuvo acompañado por Hugo Sánchez, Gómez Junco, Jared Borgetti y ‘Paco’ de Anda, en donde soltó fuertes comentarios sobre los equipos de Centroamérica.

De Anda resaltó el trabajo defensivo de México al no recibir goles en los últimos partidos. “No es tema menor, tres partidos en cualquier liga, en cualquier situación, enfrentar a tres selecciones y no un recibir gol, no es un tema menor”, destacó.