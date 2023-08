Copa Centroamericana: Pedro Troglio señala por qué fue eliminado Olimpia

El técnico de Olimpia, el argentino Pedro Troglio, dio la cara y habló en conferencia de prensa tras el fracaso en la Copa Centroamericana 2023.

LA CONFERENCIA DE TROGLIO:

TRIUNFO ANTE XELAJÚ:

“Lógico, la tristeza de no haber pasado, en la intimidad uno sabía que era muy complejo, que podía pasar algo, viendo como venían los dos equipos que estaban jugando en Panamá, parecía imposible, pero bueno, nosotros teníamos que cumplir con lo nuestro, sacar un buen resultado, pagamos las consecuencias de una mala noche en Estelí y de una muy mala suerte en el partido ante Independiente, ya después dejamos de depender y terminamos así.”

“Me quedo con el trabajo de los jugadores hoy, con la gente que vino a acompañarnos sabiendo que la situación era difícil y que despedía a los jugadores con aplausos teniendo en cuenta todo lo que hemos vivido a lo largo de estos años, nos vamos dolidos claramente, como corresponde, y bueno hay que seguir adelante”.

¿LA PRETEMPORADA AFECTÓ?

”No es momento de buscar una excusa, acá el responsable número uno es el entrenador y después lo que nos toca jugar los partidos. A ver, nosotros contra Independiente merecimos ganar, fallamos cinco o seis goles abajo del arco, increíble. Si yo gano ese partido hubiésemos clasificado con viaje y todo a Estados Unidos, así que nada. Ya está, no sirve de nada seguir escarbando, tenemos que aceptar la eliminación, los que dirigimos somos nosotros, somos los encargados, sigo sosteniendo que un equipo no fracasa sino que se la juega, no la hemos jugado hasta el final y lamentablemente no se alcanzó.”

“Hemos fallado en el partido que dije, en Estelí, el otro hemos jugado bien, no pasamos y pagamos la consecuencia de la eliminación”.

¿ES LO MÁS DURO QUE HA VIVIDO?

“No. Sigo nombrando lo de Saprissa, ganamos 2-0 acá y perdimos 4-1 allá, con un equipo costarricense que es de los mejores de Centroamérica junto con nosotros, con el Atlas perdimos cuando supuestamente nadie le ganaba a los equipos mexicanos, lo de Surinam, pues dámela también a mí.”

“Esto, lógico no es fracaso, jugamos, lamentablemente quedaste afuera, yo lo repito, ustedes no fracasan en la vida, son unos fenómenos, acá los únicos que fracasamos siempre somos los futbolistas o los técnicos, ustedes no fracasan, son unos fenómenos en la vida, en el periodismo, todo bien hacen ustedes y cuando se equivocan no es que fracasan, se equivocan. Nosotros nos equivocamos, tuvimos un partido malo y nos quedamos afuera. Y sí, lógico, que no me gusta, pero qué voy a hacer, tengo muchísimas de estas perdidas, tengo más perdidas, una mancha más, pero también tengo muchísimas ganadas. Soy el culpable número uno, con eso lo dije todo, me estoy haciendo cargo.”

“¿Lo peor que viví? Lo peor que viví fue la muerte de mis padres, eso es lo peor, la muerte de mis viejos, después el fútbol me ha dado alegrías, me ha dado cachetazos, me ha dado cosas lindas, cosas feas y de esto soy el responsable y me tengo que aguantar lo que venga, las críticas, qué voy a hacer, esto es así. Hace tres días ganaste el clásico, sos un fenómeno y ahora sos una porquería”.

¿ES LA REALIDAD DEL FÚTBOL HONDUREÑO? SOLO UN EQUIPO EN CUARTOS DE CUATRO

“Esa es otra pavada. Quisiera estar tranquilo como está (Gustavo) Reggi, pero no soy como él lamentablemente, es un fenómeno porque tuvo una conferencia fantástica. Muchachos, ustedes creen en serio que la realidad del fútbol hondureño es porque un equipo queda eliminado es una porquería. No muchachos, clasifica Motagua y nos quedamos afuera nosotros, clasifica Saprissa, queda fuera otro o clasifican los tres, pero no marca la tendencia de qué fútbol es mejor. Entonces nosotros el año pasado éramos el mejor fútbol de Centroamérica porque salimos campeones, si pasamos nosotros solos, no tiene nada que ver, yo creo que hay una confusión, estoy es fútbol.”