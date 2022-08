Xavi responde a todo: El grupo de Champions, caso Piqué y ¿habrán más fichajes?

“Son unas negociaciones para ver si el jugador entra o no entra en LaLiga. Estamos convencidos de que Jules Koundé podrá jugar y estar inscrito para jugar el partido contra el Valladolid”, aseguró.

Otro de los jugadores que en las últimas semanas se ha especulado que podría dejar el Barcelona en condición de cedido es Pablo Torre, que, finalmente, seguirá en el club azulgrana esta temporada aunque con ficha del filial.

“Hablé con él el otro día. Hacemos bien si se queda. Es difícil tener minutos, pero los puede tener. Aquí puede aprender más. Se lo tiene que tomar como un año de formación futbolística y le irá muy bien estar en el Barça”, precisó Xavi.

CASO PIQUÉ

El técnico del Barcelona también fue claro con la situación de Gerard Piqué, que todavía no ha debutado esta temporada en partido oficial: “Ya hablé con él justo antes de las vacaciones. Le fui claro, le dije que habría mucha competencia y que no sería fácil. Llevamos dos partidos, todavía no estamos en el mes de marzo. Es un jugador que nos puede ayudar, posiblemente en otro rol, y veremos cómo va.

Sobre el partido de este domingo, Xavi elogió al tecnico del Valladolid, José Rojo ‘Pacheta’, -”somos admiradores de él”, señaló- y avisó a sus jugadores de la dificultad del encuentro.

GRUPO DE CHAMPIONS

Por último, Xavi analizó los rivales de la fase de grupos de la UEFA Champions League, después de que el sorteo emparejará al Barcelona en el Grupo C con el Bayern Múnich, el Inter de Milán y el Viktoria Plzen.

“Nos ha tocado un grupo muy difícil, quizá el más difícil de los últimos veinte años. Hay una ilusión muy grand, el objetivo es pasar de grupo y vamos a por ello”, prometió Xavi.