Argentina vs Canadá: el minuto a minuto del debut de Messi en la Copa América 2024

Min.8 ¡PERDONA ARGENTINA! Córner de Canadá que no logra conectar bien, se confía el último defensa con el balón, lo pierde con Ángel Di María que se va solo, pero no puede en el mano a mano con el portero Maxime Crépeau que se agiganta.

Messi, quien cumplirá 37 años el lunes en plena competencia, disputará en Estados Unidos su séptima y última Copa América, aliviado por haber dejado en el camino una racha maldita de tres finales perdidas en el torneo continental (2007, 2015 y 2016).

‘La Pulga’ se tomó revancha por todo lo alto de la sequía albiceleste de 28 años: el título mundial en Qatar-2022 y la Finalissima ese año, además del cetro continental un año antes, y ahora apunta a levantar el trofeo el 14 de julio en Miami en el mismo país donde en 2016 anunció un efímero adiós con la casaca argentina.

Una generación de jóvenes futbolistas ya habituados a la cumbre como Julián Alvarez, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, con otros aún más nóveles como Alejandro Garnacho, le dan certezas al ídolo y a su socio Angel Di María de que el legado está bajo custodia.

El ‘Fideo’, vital en los últimos título que conquistó Argentina, ya anunció su retiro de su selección al finalizar la Copa América-2024.

Ahora el gran reto para el entrenador Lionel Scaloni es no dormirse en los laureles... y disfrutar a sus ídolos en su etapa de cierre.

“El balance (desde el 2021), más allá de los títulos, es que hemos disfrutado un montón. Es un placer verlos entrenar y jugar, cómo se brindan. No me preocupa el futuro de Messi y de Di María, no tiene mucho sentido pensar ahora en cuando no estén. Disfrutémoslos ahora”, dijo Scaloni en rueda de prensa en el Mercedes-Benz Stadium.