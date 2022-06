Ángel Tejeda: “Contra Real España fue el partido de mi vida”

Santa Rita, Yoro, Honduras.

En familia y descansando en la comunidad de San Luis Zacatales está la figura de la copa 18 de Motagua. Su gol y dos asistencias en el primer juego de la final contra Real España encaminaron el título del Ciclón Azul. Ángel Tejeda celebra hoy su cumpleaños número 32 y está muy satisfecho, pero no negó que se siente en deuda y aclaró el motivo. El espigado atacante cambió su estilo de vida, su fe a crecido y es respaldado por sus sobrinos, hermanas y padres. Sus tres medallas de campeón la besa y se llena de emociones, por supuesto tiene su prese preferida. A pocos días de coronarse en el torneo Clausura, con el balón firmado por la plantilla del Motagua, se relaja y se sinceró antes de partir del pastel. Su perro Morro no se perdió la entrevista donde confesó del motivo de gritar muy eufórico el gol contra su exequipo, Real España, y su no presencia en la Selección de Honduras.

¿Es justo campeón Motagua? La verdad que sí, fuimos un equipo que comenzamos como triunfos, pasaron cosas que pasan en el fútbol, nadie creía en nosotros. En el día a día lo llevamos, llegó el cambio de profesores, la Tota, Bertani y Leo fueron fundamentales para levantar al equipo. ¿Qué satisfacción sientes al ser campeón con tres equipos: Motagua, Real España y Honduras Progreso? Me llena mucho de orgullo, me felicito a mí mismo. Creo que en el Honduras fue el torneo donde estuve todos los partidos, en Real España pase momentos difíciles, pero la espera y no bajo la cabeza, le pido a Dios fortaleza, hice un gol de trofeo y muy contento. Ahora son cosas que pasan en el fútbol, a pesar que no tuve mucha continuidad, me quedé con sus palabras y le dijo al profe Fernando Mira: ¿Lo quiere? y le contestó, dejámelo, que lo quiero para la final. Yo pensé en hacer un gran partido. Hice un gran partido, venía sin ritmo, gol y dos asistencias, para mí es el mejor partido que he jugado en mi vida, fue lindo, me la creí. Mi pensamiento fue devolverle el título a Motagua. ¿Fue un torneo atípico? Los tres técnicos que llegaron dieron su granito de arena, con Diego hicimos partidos buenos y hay ciclos que se cumplen, dejó un gran legado, muchos títulos. El profe Nene le gustaba mucho jugar mucho con el balón y hacer goles. Llegó la Tota, persona seria, segura de lo que quiere junto a Bertani. ¿Eres un jugador de finales? casi siempre eres clave en estos partidos. Eso es lindo, creo que Dios es esa parte me bendice. Llegar a esos juegos y con las ganas de hacer goles, jugás la final y dices... Y si hago este gol. Yo le digo a mis compañeros que me gusta hacer goles bonitos, me gusta que mi familia disfrute de ellos.

¿Qué cambiaste para madurar dentro del campo? Han sido muchas cosas, con el tiempo uno se va dando cuenta de tus amistades, aprendes a elegirlas, quien te puede ayudar cuando estás mal. Pero de cada quien se aprende. Uno va madurando que tienes que ser ejemplo para los niños, de tus padres, quienes siempre te dan consejos. Mis padres nunca me han dejado. He madurado mucho, me cuido y trato de hacer las cosas correctamente. ¿Ahora eres un hombre más de fe? No puedo ser mentiroso, no estoy al 100% entregado, pero Dios es mi amigo fiel. Nunca me deja y llegué a un equipo que cree mucho en Dios. Licona, Pereira, Denil, Decas y Elvir, son jugadores maduros que siempre hacemos un devocional y eso me gusta. Dios me pone pruebas y cuando siento que me llama, voy. Eso me ha ayudado mucho. Dios es lo más importante en la vida de las personas, te cambia. Me he acercado más a Dios. La eufória de gol contra Real España ¿qué salió del interior? Un montón de cosas, el sacrificio a diario, los momentos malos de la vida, las peleas en familia. Se te olvida todo, te sientes diferente. Bennett me lo dijo, los goles siempre se celebran, se gritan ¿cómo no vas a gritar un gol en una final? los goles los voy a disfrutar y celebrar. ¿Quiénes son tus amigos en Motagua? Tengo muchos, está el Chino, Camellito, con los dos que más he compartido en mi carrera. Con el Chinos fuimos campeones otra vez. ¿Te sientes en deuda al no jugar en muchos partidos? Soy de los jugadores que son conscientes, sé asimilar el transcurso del torneo. Me pasó lo mismo en el Vida, pero es parte de la adaptación y no es una excusa, pero es real. A mí me costó, me tuve que poner a dieta, mejorar mi condición física y el siguiente torneo fue exitoso. Ahora, no voy a decir que es el mismo estilo de vida de tener cerca la zona de playa a la capital, es diferente. Los primeros días me sentía encerrado, no me sentía libre. Es parte de una adaptación, una persona me llamó y me dijo, sabía que no ibas a venir a Motagua igual. Yo me siente en deuda porque siento que puedo dar más, estoy en un club grande donde puedo hacer muchos goles, este torneo que viene debo trabajar para obtener más logros y me siento más adaptado.

¿Cómo es la competencia con el Chino y Moreira en ataque? Son jugadores con diferentes tipos de juego, Moreira va bien por arriba, es un goleador. El Chino es escurridizo, yo tengo lo mío. A diario se lucha por conseguir un puesto, debo trabajar porque en cualquier momento te toca y aprovechar. ¿La Tota Medina cómo es dentro y fuera de la cancha? Son personas tranquilas, cuando tienen esas bromitas las hacen, cuando toca hablar serio lo hacen, es bueno que exista armonía. Soy de los jugadores que no hablo mucho con el entrenador, puedo cruzar palabras. Ellos llegaron de una forma my agradable, se formó un buen grupo. ¿Cumpliste alguna promesa? Sí, fuimos al velorio de doña Victoria de Atala, ella era entregada con Motagua, me dije que lindo sería que nos diera esa fuerza, ser un ángel y ganar el torneo. Prometí llevar rosas rojas y al Señor rosas rojas y blancas. Gracias a Dios fuimos campeones, me levanté temprano y le dije a mi novia que nos íbamos a la iglesia, compramos todo. Mi abuela desde el cielo también estuvo muy feliz. ¿Al ver esas medallas cuál disfrutas más? Son muchos recuerdos. Me pone nostálgico, uno después de ser campeón se viven muchas cosas. La gente te quiere, pero en el transcurso de todo, de lo que pasaste te pone a pensar que eres capaz de muchas cosas. El que más disfruto es el de Honduras Progreso. Cuando miras que tu familia besa las medallas, posa con las camisas y lo disfrute ¿qué sientes? Los más felices son mis sobrinos, se ponen las medallas, las camisas, es algo bonito que yo disfruto que mi familia se sienta orgullosa. Disfruto esto, me gusta lo que hago, me da de comer, me cuido para hacer bien las cosas. Tu padre no fue a verte jugar en la final por problemas de salud... Sí, lo llamé. Siento que él lo disfruta donde esté, lo importante de antes de todo es que me llama. Sé que él es Real España. Le pido que disfrute, me hubiese gustado que estuviera en el estadio, imagínate estuvo en la del ascenso. Siempre me espera, yo estoy contento de poder abrazarlo cuando llego a mi casa. Solo me preguntó ¿y mi casa? y le digo, no joda ahí se la llevo (risas). Entré acá y se la obsequié.