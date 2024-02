Andy Nájar: “Vine a Olimpia para estar más cerca de la Selección”

Nájar está de vuelta en Honduras después de muchos años, pues se fue a los Estados Unidos cuando solo era un niño, y al estar de regreso se siente “feliz, siempre he dicho que me gusta venir a Honduras, más ahora que me toca vivir nuevamente desde que me fui de pequeño. Siempre trato de adaptarme adónde sea y disfruto. Veo que el fútbol de aquí ha ido mejorando y esperamos que así siga”.

“Estoy contento por los minutos que tuve el domingo (ante Real Sociedad). Ahora presenciaré mi primer clásico, por lo que si se da la oportunidad de jugar, trataré de hacerlo de la mejor manera. Vestir esta camiseta era un sueño que tuve desde pequeño y se hizo realidad. Los compañeros me dijeron que entrara tranquilo, que disfrutara, aunque llevaba tres meses sin jugar un partido desde el último con la Selección ”, agregó.

¿Es Olimpia como te lo imáginabas?, le consultaron a Andy, quien respondió: “He estado en otros clubes afuera, todo es diferente, pero uno como jugador debe adaptarse a las cosas que hay y no hay. Como les digo, yo no tengo ningún problema, en el extranjero hay cosas que aquí no, pero debemos adaptarnos”.

Respecto a la racha de 36 partidos imbatidos, comentó: “Es fácil querer llegar a ser invicto, pero lo difícil es mantenerse. Lo de los equipos ahora es quitarle el invicto a Olimpia. Si anoto, lo celebraré con la afición, que para mí son la mejor de Honduras”.

Andy Nájar destapó que “una de las cosas por las que me vine acá es para estar más cerca de la Selección. Me estoy preparando de la mejor manera para esa partido ante Costa Rica, será difícil, y sería bonito jugar la Copa América. El microciclo es la próxima semana y ya me dijeron que voy a estar”.

Nájar, a sus 30 años, cuenta en su currículum haber disputado un Mundial, Juegos Olímpicos y Champions League, aunque aún tiene cuentas pendientes por saldar: “Hasta el momento me hace faltar jugar una Copa América, a nivel de club lo jugué casi todo, aunque me falta la Concachampions, que fue una de las cosas por las que vine a Olimpia”.