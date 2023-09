“Messi es el mejor de la historia, no lo podés poner junto a Maradona o Pelé”

Recoba argumentó porqué considera que el actual capitán de Inter Miami y la Selección Argentina es el mejor de todos los tiempos. “Pasaron 16 años, en los que para mi gusto, él fue el mejor. Es tan contemporáneo que no lo podés poner en el mismo lugar que están Maradona o Pelé...”.

“Se reinventó. Me sorprendió mucho un momento después que pierde el Mundial, yo pensé que no tenía más para dar, había intentado salir campeón (del mundo) y no lo lograba. Alguien que vuelve de la manera en que él lo hizo y logra lo que él logró, es lo mejor que he visto adentro de una cancha. Cuando nosotros quedamos afuera del Mundial, yo quería que ganara Argentina por Messi”, puntualizó el uruguayo sobre la conquista de ‘La Pulga’ en la Copa del Mundo 2022.