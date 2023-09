Alex López se une a la Selección y revela lo que habló con Reinaldo Rueda

Estamos contentos de que haya venido una persona que ya conoce mucho nuestro país. Si me decís de la confianza que le tenemos a él, va confiar mucho en los jugadores que han tenido muchos procesos. Ya hay jugadores que vienen levantando la mano que van a ayudar a los que tenemos tiempo de estar aquí en la Selección.

Muy bien. Sinceramente no pude ver el partido contra Guatemala, nosotros estábamos en el clásico en Costa Rica, no puedo decir las sensaciones que pudimos tener en el partido contra Guatemala. Sí estuve viendo el resumen y son buenas sensaciones, estuve hablando con varios compañeros y vamos mejorando, esto va de a poco, será un partido importante ante Jamaica y poder demostrar la mano del profesor Reinaldo Rueda.

¿Se siente un clima diferente y pudo hablar con el profesor Reinaldo Rueda?

Sí pude hablar con él, fue con todos los legionarios. Lo que me expresó nos llenó de mucha motivación. El ambiente no solo se siente aquí en el grupo, sino que ustedes mismos siente el buen ambiente, esto no solo es importante para nosotros, sino para todo Honduras. Al final tenemos que estar contentos todos, es algo que lo tenemos que disfrutar.

Es momento que este barco salga adelante tras cuatro años fatídicos

Sí, es algo de lo que se habló con el profesor Rueda, el barco lo debemos levantar todos, no solo los jugadores, cuerpo técnico o los mismos dirigentes, ustedes también, ya que el aficionado es un enlace y así podamos hacerlo de la mejor manera.

¿Es momento que Alex López sea referente en la Selección Nacional?

Sí, es el momento, sin poder decirlo así, podría ser este mi último proceso, creo que es el momento de que varios compañeros que ya tenemos tiempo de estar aquí, podamos asimilar esa situación y así ayudar a los compañeros nuevos que vienen llegando.

¿Qué hay que hacer dentro del campo para elevar el nivel futbolístico?

La parte más importante que Honduras debe volver a sacar esto es el poder el volver a tener varios triunfos seguidos, eso es algo que la Selección que no tiene. Creo que el aficionado de lo que más necesita es volver a ganar partidos.

¿Es una presión para ustedes por ser legionarios?

Sí, los que están afuera es por algo y obviamente de los que están en el torneo local lo están haciendo de la mejor manera, es venir como era antes con los jugadores de Europa para completar con los que están en el ámbito local.