Alex López sorprende al hablar sobre el Honduras- Costa Rica

Pese a estar en la lista previa al duelo ante los ticos, el volante de los Potros sale al paso y considera extraño que se jueguen ciertos partidos y otros no, donde él tendrá participación.

Además, su experiencia en el fútbol de Costa Rica le permitió hablar con propiedad sobre este encuentro y las posibilidades de Honduras para sellar el pase a la Copa América.

¿Cómo miras el panorama de ese partido ante Costa Rica?

Al final los que puedan estar en esa lista que lo puedan disfrutar y así saber que es un momento único de clasificar a una Copa América . Es importante para toda Honduras y será de beneficio para todos y así volver a los torneos más importantes.

¿Qué pasa que no te estás incluyendo en la lista?

Yo no puedo decir si voy a estar o no, al final hay muchos jugadores y creo que el profe Rueda ya tiene su lista. Lo que siento raro yo es que los partidos de la siguiente jornada se cancelan sólo dos partidos y no todos. Está todo raro como dijo Tilguath, pero estar o no, siempre vamos a apoyar.