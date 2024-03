Bombazo: DT del Vida renuncia y será reemplazado por actual futbolista

Hola profesor Leonardo, ¿es una realidad su salida del Vida?

Así es, acabo de renunciar, esto se da luego que mantuvieramos una reunión a las 8:30 de la mañana, mandada por el presidente Luis Cruz. Esta se hizo previo al entrenamiento y recibí la sorpresa que el presidente decidió que ya no sería más el técnico, y que el portero del equipo, Matías Quintero, asumuría el rol de nuevo entrenador y yo sería el asistente. Matías me dijo que contaba conmigo, pero yo le dije que de ninguna manera aceptaba.

Es inesperada esta noticia... ¿le explicaron el motivo de esta decisión?

No, para mí es una sorpresa. Si hubiesen traído a otro técnico de experencia, ya sea nacional o extranjero, con todo el gusto me hubiese quedado, pero que me salgan con la sorpresa que es Matías, que ni siquiera sé si es entrenador. Inmediatamente, renuncié, mi decisión fue irrevocable, es una falta de respeto para mí, los jugadores y la institución. Es impensado, me caí de espaldas como Condorito. De ninguna manera iba a seguir, yo soy un profesional, soy un técnico con Licencia PRO, y aparecen con esto, es insólito. Por falta de profesionalismo, me hago a un lado, de ninguna manera iba a ser asistente de quien era jugador del equipo, sería una falta de respeto para mí.

Tengo entendido que Matías Quinteros había dejado el club, ¿cómo es que regresa y ahora es el nuevo entrenador?

Matías se fue a Argentina, estaba molesto porque le debían plata, pero se la pagaron y regresó al grupo dos semanas atrás. Vino con una lesión, le dije que iba a tener que esperar su oportunidad, ya que tenía varios meses sin actividad iba a ser una falta de respeto si lo ponía hasta de suplente. Hace una semana, para el partido ante Olancho (2-1), le consulté si estaba en condiciones para jugar, y nos dijo al cuerpo técnico que ‘no se sentía bien físicamente, estaba falta de ritmo y tenía temor’, entonces no lo convoqué, decidí jugarmela con el tercer portero José Váldez (debutó) luego que Amilcar Benguché tuviera algunos errores. Ahora recibo la noticia que el jugador, quien me dijo hace unos días que no estaba listo para jugar, ahora me dice está listo para ser entrenador.