Reynaldo Tilguath denuncia intento de soborno previo a partido ante Honduras Progreso: “Temo por mi vida y la de mi familia“

El Progreso, Honduras.

Reynaldo Tilguath, entrenador del descendido Real de Minas, denunció un intento de soborno a uno de sus futbolistas previo al partido contra el Honduras Progreso en el estadio Humberto Micheletti, donde los mineros finalmente consumaron su descenso a la Segunda División.

El técnico empezó hablando de la derrota (5-2) ante los progreseños con lo que perdieron la categoría. “Lamentablemente, se luchó hasta donde se pudo, pero no hicimos méritos para seguir en Primera, teníamos que ganar, no ganamos el partido y felicitar a El Progreso porque profesional sobre todas las cosas nos superó y de la mejor manera”, dijo en declaraciones al programa 'Fútbol a Fondo' de Televicentro.

SOBORNO

Tilguath sorprendió al revelar ante las cámaras de televisión que teme por su vida y la de su familia después de dar a conocer el intento de soborno que sufrió uno de sus pupilos antes del juego de la última jornada.

“Me siento mal porque los muchachos se esforzaron y la verdad les miraba en las ganas que ellos no querían, pero hubo cosas que sí me dan pesar, esto no es excusa mía, simplemente el Comité de Ética de la Federación tiene que investigar. Temo por la vida mía y la de mi familia porque a un jugador de los nuestros le ofrecieron para que vendiera el partido”, confesó.

La presentadora de Televicentro, Tanýa Rodríguez, entrevistó a Reynaldo Tilguath antes y después del partido. Foto Neptalí Romero

Y prosiguió: “Son cosas que no sé el porqué pasan en nuestro fútbol, sé que pasan a nivel mundial, pero esta no es excusa. El Progreso nos ganó de la mejor manera”.

EL CULPABLE

Reynaldo Tilguath, quien fue el entrenador que ascendió al Real de Minas a la Primera División, se sentó en el banquillo minero a inicios de marzo, después de la cuarta jornada cuando se marchó Israel Canales.

El equipo de Danlí no logró ganar un partido, sumó ocho derrotas y seis empates. Quedando en el último lugar de la tabla general por detrás de la Real Sociedad. Para Tilguath, él es el culpable de este descenso.

Tilguath no estaba nada contento en el banquillo con la goleada que sufrió su equipo. Foto Neptalí Romero

“Desde que yo tomé el equipo el responsable soy yo, yo acepté el reto, trabajé el equipo. Si no ganamos acá es por que no teníamos aspiraciones para poder seguir en Primera División”.

Tilguath también se refirió a su futuro después de este fracaso. “Esperar a ver que pasa, esperar solucionar lo laboral con el equipo y veremos si hay alguna posibilidad” de seguir.