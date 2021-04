Mateo Yibrín: “Llegué a pagarle 15,000 dólares mensualmente a un jugador”

San Pedro Sula, Honduras.

En algún momento fue la cara del Real España, siendo presidente ponía el pecho por el equipo, lo defendía a capa y espada, pero decidió hacerse a un lado. Ahora, Mateo Yibrín se dedica a sus empresas agroindustriales.

“Debo reconocer que extraño el fútbol, es una pasión, pero tengo más tiempo para mi familia y empresas”, dice el presidente vitalicio catedrático, quien ahora es el vicepresidente del Cohep. Como mandamás españolista logró estar en ocho finales y ganó cuatro títulos.

Ahora cada vez que juega la Máquina revienta las redes sociales, ya sea para felicitar a los jugadores o exigir mejores resultados.

¿Sigue ligado al club?

No estoy a nivel operativo ni en algo de la gerencia. Platico con ellos e intentamos ayudar con algunos patrocinadores del club.

¿Y cómo es estar afuera?

Pues no es fácil, al salir del club tengo más responsabilidades con otras cosas, pero siempre paso pendiente del equipo.

Mateo Yibrín ahora se dedica a tiempo completo a sus empresas agroindustriales.

¿Cómo califica su paso por la presidencia del España?

Si lo comparamos con los 10 años anteriores antes de tomar yo la presidencia, creo que han sido buenos. Dada las condiciones económicas que ha tenido el club en comparación con los demás, logramos sumar cuatro títulos más en mi mandato y eso en lo particular ha sido muy satisfactorio.

¿Qué disfruta más, el manejo de sus empresas o antes la presidencia del equipo?

Siempre me gustan los retos, romper las barreras y en el sector privado eso trato de hacer, con una visión a corto y largo plazo.

¿Cómo es un día de Mateo Yibrín fuera del fútbol?

Normalmente hago ejercicios temprano, desayuno y luego voy a la oficina, salgo a ver los proyectos, y estoy en videoconferencias, entre otras cosas.

¿Por qué dejó al Real España?

Creo que fue un desgaste entre ambos, los dirigentes del fútbol para mí son héroes, ya que lo vemos como un patrimonio para nosotros. Te pondré un ejemplo: la plantilla del Real España en mi mandato andaba entre 2.5 millones de lempiras al mes y con lo que recogíamos en patrocinadores y taquilla solo ajustábamos 1 millón de lempiras, lo demás teníamos que andarlo buscando para que el equipo se mantuviera, largas horas sin dormir y eso me desgastó, busqué otros aires por eso.

Nos tocó absorber muchas partes de los gastos, fue un montón de dinero la verdad, a la familia no le gustaba la exposición mediática, decían además que cuando el equipo perdía yo llegaba de mal humor a la casa, estaba convencido que el club necesitaba buenas ideas.

El expresidente del Real España asegura que ya estaba desgastado y por eso decidió irse de la institución.

¿Y es cierto que llegaba de mal humor?

Algunas veces, es normal enojarse cuando el equipo al cual simpatizas pierde.

¿Y usted jugó fútbol?

Sí, claro, en la escuela, colegio y en la universidad, practicándolo me fracturé los dos tobillos y ambos brazos. Yo era un volante cumplidor, siempre soñé con jugar en el Real España, pero la familia a uno lo presionaba con ir a la universidad y pues me decanté por eso.

¿Es un jugador frustrado?

Es un sueño que no pude cumplir, o tal vez no tenía la calidad para hacerlo, pero bueno al final todo pasa por algo.

¿Qué campeonato disfrutó más en su paso por la presidencia del club?

La primera final, la que ganamos en Tegucigalpa en 2003, veníamos de una sequía de 10 años, ganársela al Olimpia fue un gran mérito, tenían un gran equipo. Y me acuerdo que en las vueltas regulares ellos nos habían tomado la medida, pero en la final sacamos la casta y vencimos. La que perdimos contra Marathón con gol de Mario Berríos y la que nos ganó Olimpia en tiempo extra fueron dolorosas.

¿A qué club disfrutaba vencer más en Liga?

Al Olimpia y Marathón, contra Motagua pues lo sacamos varias veces en semifinales, pero no había esa rivalidad que teníamos con los otros dos que te mencioné.

¿Y contra qué equipó no le gustaba perder?

Pues también con los mismos, Marathón, Olimpia, no me gustaba perder, pero los clásicos dolían más.

¿Cuál fue el salario más alto que pagó durante tu mandato?

No voy a decir el nombre, pero había un futbolista que llegó a ganar más 15,000 dólares, pagamos en su tiempo salarios exorbitantes, fue una locura, pero lo hicimos para cumplirle a la afición.

De todos los técnicos que contrató, ¿cuál le impresionó más?

Todos los entrenadores eran trabajadores, pero dependía mucho de los grupos que ellos armaban, a mí me hubiera gustado tener a José de la Paz Herrera con un grupo de jugadores jóvenes. Además, contratamos a Ramón Maradiaga, Pepe Treviño, Miguel Falero, Mario Zanabria, Hernán Medford y Edwin Pavón, qué lástima que no lo tuvimos mucho tiempo, pero con él creo que hubiéramos ganado muchos campeonatos.

Para Mateo, Carlos Pavón es el mejor jugador que ha tenido el Real España.

¿Me puede contar una anécdota con algún jugador?

Pues que Carlos Pavón no lo tome a mal, pero el torneo que quedamos campeones con Treviño tuvimos un encontronazo con varios jugadores, Erick Vallecillo y el mismo Pavón, cosas que pasaban dentro del equipo. También el día que Clayvin Zúniga se desmayó en Estados Unidos, tuve que llevarlo en la ambulancia de emergencia.

¿En qué terminó la discusión entre Carlos Pavón y usted?

Fue por un problema de pretemporada, ellos llegaron tarde y eran los que más exigían, yo les llamé la atención en el camerino, y al final sirvió porque quedamos campeones.

¿Y su relación con Carlos Pavón cómo fue?

Normal, durante mi paso por el club nunca tuve problemas con algún jugador de la institución, tuve una relación más que la profesional, no éramos así como amigos. Él se molestó conmigo porque cuando se retiró quería que le diéramos las riendas del club, yo tuve que decirle que no, le ofrecimos capacitaciones para que se reforzara como entrenador, pero dijo que no, que ya estaba listo. Se hizo un consenso con la directiva y decidimos que no estaba listo, tal vez fue un error en ese momento. Luego pasó el problema con Daniel Uberti, Pavón quería meter a su hijo y Daniel le dijo que no.

¿Y alguna anécdota que tenga con algún entrenador?

Con todos me llevaba bien, a Chelato fue uno de los pocos que invité a mi casa, le tengo un gran respeto y admiración, quería que triunfara en el club, pero lastimosamente no pudo congeniar con el grupo.

Para usted, ¿quién ha sido el mejor jugador del España?

Sin duda Carlos Pavón, después yo diría que Gilberto Yearwood, está también Claudio Cardozo, Julio “Palomo” Rodríguez, el Piojo Hernández, y más de alguno que se me escapa, Luis López, pero no podría dártelos todos.

Mateo Yibrín y su hijo junto a dos históricos jugadores del Barcelona, Xavi Hernández y Andrés Iniesta.

¿Algún jugador que le fue imposible contratar?

Wilmer Velázquez, él tenía una gran lealtad con el Olimpia, buscamos hacer un sacrificio en la parte económica, pero no se pudo. A Emil Martínez también lo buscamos, pero no se pudo.

¿El perder con Olimpia le generó algún tipo de odio?

“No, es fútbol, pero vivíamos una gran rivalidad que nadie quería perder, con los directivos nos llevábamos muy bien y fuera de la cancha vos sabés cómo la tocaba el Olimpia. Olimpia tiene un buen cabildeo extra cancha, eso es lo único que te puedo decir. Yo creo que todo el integrante del fútbol en Honduras le tendría cierto temor al club por todo lo que representaba, seguro que, en muchas decisiones, árbitros, dirigentes querían quedar bien con ellos.

¿Para usted cuál es el clásico nacional?

Para mí el clásico nacional es Olimpia contra Real España, pero muchos periodistas dice que es Olimpia vs. Motagua, aunque no es así”

¿Y el fútbol que significa para usted?

Pues es un gran pasatiempo, significa competencia, hacer disfrutar a la afición con los títulos. Cuando el Real España no jugaba apoyaba al Platense, algunas veces a Marathón, pero siempre mi corazón era aurinegro.

El empresario en una fotografía junto a Joan Laporta, quien regreso a la presidencia del FC Barcelona.

¿Y con qué jugador entabló una amistad más allá de fútbol?

En los primeros años hablaba mucho con Elkin González, Julio Rodríguez, Erick Vallecillo, con Claudio Cardozo conversábamos de vez en cuando.

¿Toda esta influencia cree que ha hecho al Olimpia tan ganador?

No creo, el peso del Olimpia en todos los aspectos, pero la diferencia del Olimpia con el resto es el presupuesto con los demás equipos, y yo siempre he dicho y no tiene nada de malo, Olimpia es una marca de Televicentro, así como Coca Cola es una marca de la Cervecería. Ellos le invierten mucho dinero y eso hace una gran diferencia.

¿Porqué los proyectos en los equipos a largo plazo no se han sostenido?

La verdad que Real España venía de una sequía de 10 años sin ganar nada. Había un a urgencia de ganar rápido, eso fue contradictorio en hacer un proyecto a largo plazo. Un equipo grande no puede darse el lujo de tener un proyecto largo y sin ganar nada. En el contexto del Real España se intentó hacerlo, bajo el mando Mario Zanabria, con Hernán Medford también se ganó y fueron buenos proyectos”.

Yibrín también tiene esta foto del recuerdo con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

¿Qué otras cosas le gustan hacer fuera del fútbol y de la vida empresarial?

“Me gusta viajar, conocer nuevos lugares, yo sigo todo tipo de deportes, el basquetbol, tenis entre otros”.

¿Le gustan mucho los tabacos?

Sí, de vez en cuando con echamos unos con mis amigos, cuando viajo me gusta comprar y regalar, chocolates también.

¿Y su niñez cómo fue?

Pues crecí aquí en San Pedro Sula, en el barrio de Rio de Piedras, pasaba tiempo en mis amigos, jugábamos, pero no salí mucho con ellos, era más un niño de casa, como dicen.

¿Y a tu esposa como la conoció?

Soy amoroso con ella, la conocí aquí en SPS, tengo tres hijos con ella y a todos les gusta el fútbol.

Mateo Yibrín junto a su esposa.

¿Quién manda en la casa?

Ella...ja ja ja, son bromas, tratamos de complementarnos ambos.

¿Y es un buen bailador Mateo?

No, soy muy malo la verdad.

CIFRA

4 títulos de Liga logró el Real España siendo presidente Mateo Yibrín.