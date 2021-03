Ronald Koeman tiene un favorito en el derbi Atlético-Real Madrid

Barcelona, España.

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, se mostró este viernes muy orgulloso de la evolución del equipo y de cómo este ha vuelto a conectar con los aficionados culés.

"Ya se nota por la calle. La gente que me habla está contenta. Han pasado momentos malos y la sensación que tengo es que la gente está con el equipo. Hemos trabajado mucho para tener este 'feeling' con la gente. Ojalá que en un día vuelva a estar el campo lleno, para tener el ambiente y disfrutar de una noche como la última ante el Sevilla", afirmó en la previa del partido de Liga contra el Osasuna.

Koeman destacó "el ambiente del equipo" que ahora "cree en sí mismo" y vuelve a sonreir: "El otro día, cuando vi al equipo celebrando los goles, incluso los suplentes, para mí fue muy importante. Que un vestuario esté unido es lo más importante, es una señal que me ha gustado mucho".

MEJORÍAS DEL EQUIPO

Del aspecto puramente deportivo, el entrenador neerlandés destacó la mejoría defensiva. "Últimamente ha cambiado que no hemos hecho muchos errores individuales. Hemos sido capaces de presionar bien al contrario, y tener tres atrás nos ha dado un poco más de seguridad. También hemos mejorado la concentración a balón parado", analizó.

También cree que varios futbolistas han dado un paso al frente para no dejar que Lionel Messi lleve el solo todo el peso en ataque: "Es muy importante tener más efectividad con otros jugadores. No todo puede depender de Leo. Es importante que haya gente que marque goles y es una buena señal".

¿FAVORITO EN EL DERBI?

Ronald Koeman espera seguir viendo esa progresión en el equipo este sábado en El Sadar -"Osasuna es un contrario fuerte en casa", apuntó-, en un partido que sabe que es clave para aprovechar lo que suceda en el derbi madrileño del domingo.

"Es importante ganar mañana, porque sabemos que el domingo hay un Atlético de Madrid-Real Madrid y que uno de los dos o los dos van a perder puntos. Lo primero es nuestro partido. No hay que olvidar que nosotros tenemos que ganar, y después lo más importante es que el equipo que va arriba (el Atlético) pierda puntos", comentó.

ELECCIONES A LA PRESIDENCIA

Poco después de que finalice el derbi madrileño se conocerá el nuevo presidente del FC Barcelona. Koeman, no se mojó respecto al resultado de las elecciones. Para Koeman, tener presidente es "importantísimo" para saber las posibilidades que hay para el futuro de este club. "Es importantísimo en mi tema, en el del equipo y en el de mejorar cosas. Por fin", manifestó.

"No lo sé (si se ha ganado seguir), no está en mis manos. Pero sé que tengo un año más de contrato. Y hablaremos con el nuevo presidente, que tiene que marcar el camino. No me interesa, ni me molesto por nombres como el de Xavi u otros. Vendrá un nuevo presidente, que decidirá, y nosotros hablaremos. Estoy harto de contestar estas preguntas desde hace tiempo. Veremos qué pasará", se sinceró al respecto.