Suspendido el partido Real Sociedad-UPN por amenazas de Ricardo Elencoff a los árbitros en Tocoa

San Pedro Sula, Honduras.

El partido Real Sociedad-UPN correspondiente a la segunda jornada del Torneo Clausura 2021 ha sido suspendido por la Liga Nacional debido a que los árbitros se negaron para pitar en el estadio Francisco Martínez Durón de Tocoa por las amenazas que ya lanzó el presidente de los aceiteros Ricardo Elencoff.

El encuentro estaba programado para este sábado a las 3.00 de la tarde, sin embargo la Liga decidió suspenderlo y está sujeto a reprogramación, luego de las denuncias que realizaron los sílbantes contra el mandamás de los tocoeños.

Elencoff entró al camerino de los árbitros en Tocoa durante el partido de la primera fecha de la Real Sociedad contra el Real de Minas que acabó con empate 1-1. El presidente tocoeño se dirigió a la cuarteta arbitral con insultos y amenazas, por lo que Armando Castro lo insertó en el acta.

“Son unos corruptos, ladrones, sinvergüenzas, ya no voy a aguantar a ningún hijo de p... que venga a joder a casa, aprieten la p..., de ahora en adelante el hijo de p... que venga a joder...”, fueron las palabras de Elencoff al mismo tiempo que golpeaba puertas y ventanas del camerino, según el acta de Castro.

Tras esas amenazas, el Colegio de Árbitros de Honduras pidió a la Comisión Arbitral no nombrar sílbantes para los partidos en el estadio de la Real Sociedad.

La Liga Nacional ya ha hecho oficial la suspensión del juego y se lo comunicó a la UPN para que no realizen el viaje a Tocoa.

Por su parte, Ricardo Elencoff podría recibir una fuerte sanción y pueden actual de manera legal contra el dirigente aceitero.

"Los procesos se deben seguir y lo que nos ha caracterizado en la Liga es que manejamos todo con la cabeza fría porque si no lo hacemos así no hay buenos resultados, entonces entiendo la forma como él (Elencoff) piensa, como actúa y hay más de un antecedentes, pero debemos ser respetuosos de los procesos y aplicarlos como debe ser, tarde o temprano pasarán las cosas que deban pasar, él hace lo que a su criterio cree que sea lo correcto, pero creo que de esa manera no es la manera correcta", dijo Wilfredo Guzmán, presidente de la Liga Nacional.

La Real Sociedad está con números rojos en la tabla general que marca el descanso, es último con apenas seis puntos.