Ramiro Rocca, presentado por el Real España: “Debemos poner al club en el lugar que se merece”

San Pedro Sula, Honduras.

El Real España ha presentado este viernes al delantero argentino Ramiro Rocca, fichaje con el que el club aurinegro cierra filas para el inicio del Torneo Clausura 2021 de la Liga Nacional del fútbol hondureño.

Rocca, originario de Hughes, Argentina, firmó su contrato con el conjunto sampedrano tras varias semanas en incertidumbre en las que su arribo se dilató por el cierre del campeonato liguero con el Municipal de Guatemala.

Cuestionado por la afición escarlata por las negociaciones que mantenía con Real España en plena disputa de liguilla por el torneo de aquel país, Rocca redujo considerablemente su cuota goleadora en el club. En total, el ariete marcó en 27 ocasiones con la camisa de Municipal, en 33 encuentros.

Las expectativas de Real España para este torneo Clausura 2021 son altas. Y claro, sus recientes contrataciones han elevado los niveles de aceptación de los aficionados que sueñan con volver a lo más alto. Desde la llegada al banquillo del campeón Mundial con la Sub-17 de México, Raúl 'Potro' Gutiérrez el club tiene una clara visión de lo que desea: ganar el título.

Javier Delgado se encargó de presentar a Ramiro Rocca. Foto Neptalí Romero

Tres años de sequía para uno de los equipos más laureados del país pone en aprietos a un club que en los últimos torneos ha decepcionado. Por ello, en los aurinegros sueñan con la Copa 13. Para este campeonato, la Máquina ha sacado la chequera.

Además de Ramiro Rocca, el Real España incorporó a los hondureños Wisdom Quayé, Yeison Mejía y José Alejandro Reyes, el delantero mexicano Omar Rosas y el argentino Franco Flores.

PALABRAS DE ROCCA

El jugador de 32 años brindó sus primeras declaraciones con el club aurinegro. “Estoy contento de estar en una institución tan grande. Las expectativas son las mismas que las de los compañeros y cuerpo técnico, tratar de volver a poner al Real España donde se merece y poner todo el esfuerzo dentro de la cancha”, inició contando en conferencia de prensa tras ser presentado por el director deportivo Javier Delgado.

El goleador argentino ya se puso la camiseta aurinegra. Foto Neptalí Romero

Rocca aseguró que su contratación se cerró tras la Gran Final con Municipal frente Guastatoya. “La propuesta del Real España siempre fue algo que me sedujo, pero se dio cuando terminó el campeonato”, agregó.

Ramiro jugó el domingo con los escarlatas y dice que llega en condiciones si el técnico Raúl “Potro” Gutiérrez lo requiere para el inicio del Clausura 2021 en Honduras.

“Estoy un poco cansado del viaje, pero trataré de descansar, prepararme para ver si llegan los papeles, estoy para jugar, es lindo hacerlo y vamos a hablar con el cuerpo técnico”, argumentó.

Rocca está feliz de llegar al Real España. Foto Neptalí Romero

El argentino dijo conocer el fútbol catracho. "Estuve viéndolo, estábamos a un lado. Un fútbol de alto nivel que siempre lo miré con ganas de venir. Fue la posibilidad que me convenció enseguida, conversé con compatriotas acá y me dijeron que hay grandes jugadores".

Sobre su salida del fútbol chapín. "Yo hablé con la gente de allá, lo de Municipal lo dejé atrás. La verdad que he vivido cosas muy lindas en el club, he llegado a batir un récord que hacía 20 años que no se lograba. Entiendo la molestia de la gente porque se va el que había hecho las cosas muy bien, pero bueno, se dieron así. Yo traté de hacer lo mejor dentro de la cancha, hice un gol en la final, pero no jugaba solo. Ya lo que hice con Municipal, dejarlo atrás y tengo una muy buena intención de hacer bien las cosas en Real España. Vamos por ese camino", comentó.