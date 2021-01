Teófimo López explica sus motivos para no darle la revancha a Vasyl Lomachenko

Brooklyn, Estados Unidos.

El boxeador hondureño Teófimo López, que se consagró como campeón absoluto de peso ligero en 2020, se pronunció respecto a la posible revancha contra el ucraniano Vasyl Lomachenko y ha explicado sus razones para que no suceda tal pelea.

López hizo historia en octubre del año pasado en el MGM Grand de Las Vegas tras vencer a Lomachenko en un combate en el que se unificó las fajas de la Asociación Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y el campeonato Franquicia del Consejo Mundial de Boxeo.

'The Takeover' es enfático en que no le concederá la revancha al peleador europeo. “Porque voy a ser mala leche”, respondió Teófimo en entrevista para Fight Hub TV. “Porque todos fueron mala leche conmigo y con mi padre. Ellos (Lomachenko) no quisieron poner cláusula de revancha en nuestro contrato. Hubo muchas cosas, podría realmente hablar de todas las suciedades, pero no lo haré. Voy a mirar hacia otro lado, y buscaré cosas más grandes y mejores. Ahora yo determino mi futuro y cómo será eso”.

Teófimo López impactando un derechazo a Vasyl Lomachenko.

El invicto estadounidense de sangre hondureña piensa que Lomachenko no está actuando correctamente con todos las excusas que ha puesto, en las que el ucraniano acusó que los jueces estaban cargados en la pelea.

Luego de 12 asaltos, López ganó la pelea por decisión unánime contra Lomachenko. Las calificaciones correspondieron para el catracho por tarjetas de 116-112, 119-109 y 117-111. Teófimo mejoró a 16-0 con 12 nocauts, mientras que Vasiliy se quedó con 14-2 y 10 fueras de combate.

La celebración del hondureño tras ganarle al ucraniano.

“Lomachenko es un tremendo peleador”, dijo Teófimo. “Pero no está actuando como un verdadero campeón haciendo todas esas cosas y diciendo todo eso. Déjalo ir, eso es lo que puedo decir. A veces soy muy duro con estos tipos, pero debo ser realista”.

Teófimo recalcó que no habrá revancha, e incluso, le dio un consejo a Lomachenko. “Quiero lo mejor para todos. Por lo mismo le digo a Lomachenko que baje a 130 libras, yo le dije que lo iba a regresar a 130 libras, y creo que es lo mejor para él. No le deseo más que una gran carrera, aún tiene tiempo para hacer algo. Podría ensañarme con él, pero ya me ensañé lo suficiente al haberlo derrotado”, sentenció.