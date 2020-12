'Tuca' Ferretti criticó el planteamiento del Olimpia: “Fue un partido que no vale la pena, no deja mucho”

Orlando, Florida, Estados Unidos.

Ricardo 'Tuca' Ferretti, técnico brasileño de los Tigres de México, apareció feliz en la rueda de prensa por clasificar a la final de la Liga de Campeones de la Concacaf y por otro lado criticó el planteamiento que presentó el Olimpia, al que eliminó con una goleada de 3-0 en Orlando, Florida.

Considera el entrenador naturalizado mexicano que el equipo de Pedro Troglio pudo haber jugado de una forma diferente como él hubiese querido, pues cree que ese fútbol que presentó el Olimpia no es del agrado de los hinchas.

Para 'Tuca' Ferretti el “Olimpia tiene mucha más capacidad para elaborar un juego distinto y no lo iba a resumir solo en la destrucción. Tiene la capacidad para elaborar un juego de control y posesión de balón, de variantes, que no fuera tan lógica de tirar pelotazos a dos hombres altos y pensar que solo con esto es suficiente para ganar un partido”.

“Dieron demostración cuando intentaron jugar al fútbol teniendo la pelota, de forma distinta lo lograron. Me pongo en el lado de los aficionados, fue un partido que no vale la pena, no deja mucho porque las propuestas son muy distinta. La nuestra es solo construir y la otra es solo destruir. Pienso que los equipos hondureños tienen una capacidad futbolística mucho más grande de lo que hoy presentó Olimpia”, agregó el estratega brasileño.

Ferretti se mostró satisfecho por lo que hicieron sus muchachos en un partido de mucho roce. “Me quedo con la intensión de intentar anotar y no caer en la provocación. Sabíamos que iba a ser un partido así, pensé que iban a buscar una posición de balón, mi equipo intentó buscar el gol”.

El 'Tuca' afirmó ser un conocedor del balompié catracho y por eso cree que Olimpia pudo haber mostrado otra imagen en el encuentro. “Será un partido distinto porque en el juego ante Olimpia siempre dan por muerto a un equipo y hoy en día no puedes dar por muerto a nadie. Como se comentó en la conferencia que el único que tenía que perder éramos nosotros. Olimpia no solo perdió el partido, perdió la semifinal y cosas mucho más grandes. Sigo insistiendo, conozco al fútbol hondureño y tienen capacidad para enfrentar a cualquier equipo de la zona”.

Tigres avanzó a su segundo final consecutiva de la Concachampions y cuarta vez en las últimas cinco ediciones, pero no ha podido alzarse con el título de campeón.

Sobre la final, dijo: “El nivel del equipo se presenta en cada partido, en estos dos ha sido suficiente para superarlo, espero que en la final se siga agrandando, no hay un partido igual a otro. Cuando jugamos contra equipos distintos, sea a América o Los Ángeles serán juegos diferentes a los que hemos enfrentado”.