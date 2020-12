Pedro Troglio responde a David Faitelson por sus polémicas palabras contra Olimpia y lo tilda de “ridículo”

Orlando, Florida, Estados Unidos.

El entrenador argentino del Olimpia, Pedro Troglio, dio la cara tras la dolorosa eliminación de su equipo y no se anduvo con rodeos para tildar de “ridículo” al polémico periodista mexicano David Faitelson de ESPN luego de unas palabras suyas dejando mal parado al club hondueño.

Troglio llegó a la conferencia de prensa después caer eliminado y goleado (3-0) por los felinos en las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf, partido disputado en el Exploria Stadium de la ciudad de Orlando, Florida.

El técnico merengue respondió ante los medios que “pueden decir lo que quieran, hay algunos que no entienden nada de fútbol y hablan muchísimo. Ustedes hacían cuenta que el plantel de Tigres vale 60 millones de dólares y nosotros cinco; es claro que hay algo por encima de nuestro nivel de los Tigres”.

Troglio explicó que “en el primer tiempo no nos patearon al arco salvo un tiro de (Leonardo) Fernández, en el segundo tiempo el penal, luego las mejores situaciones en el complemento las tuvimos nosotros. Ya con un hombre más ellos manejaron más la pelota”.

DISPARA A FAITELSON

El estratega nacido en Luján (Argentina) contestó con dureza a Faitelson, quien en su cuenta de Twitter comentó que los Tigres había disfrutando de un “día de campo" en el partido y que “el Olimpia no ha sido rival" para los mexicanos.

A Troglio no le sentaron nada bien esas palabras. “A mí no me gusta ese periodismo agresivo, soberbio, si, es claro que Tigres ganó, y decir que ellos hicieron una fiesta, los felicito. Me quedo con los periodistas serios que hay muchos y no meterme con los amarillistas y los ridículos”, arremetió.

LA EXPULSIÓN CAMBIÓ TODO

Pedro Troglio consideró que la tarjeta roja que vio el mediocampista Deiby Flores antes del final del primer tiempo, al tocar le balón con la mano para evitar un gol de Tigres, cambió el devenir del partido pues su equipo había resistido al poderío del conjunto mexicano.

“Tuvimos un primer tiempo que no habíamos tenido ningún peligro, salvo un tiro fuera del área. Ellos con tenencia y nosotros sosteniendo el resultado, pero a partir del penal y la expulsión, se complicó todo, ya que el Tigres con el manejo de la pelota es muy bueno y con un hombre más podía generar mucho juego, cosa que no pasó en el segundo, salvo ese otro penal que hubo”, dijo.

El sudamericano tiene claro que "la jugada del partido es la del primer tiempo cuando quedamos con 10 hombres y se va todo un trabajo perfecto que se había hecho el equipo hasta ese momento”.

Cree que los suyos estuvieron “a la altura de la circunstancia para jugar y que también quedó demostrado que enfrentamos un gran equipo y estábamos perfectos en el partido, hasta tuvimos con 10 hombres en los pies de Jerry Bengtson el empate, pero después de la jugada viene el penal. Cuando estuvimos 11 contra 11, donde casi no hubo casi situaciones de ninguno de los dos lados, un partido muy defensivo de los dos lados, ya después se descontroló, pero tampoco sufrimos en segundo tiempo”.

Troglio aseguró que no tiene nada que recriminar a sus dirigidos. “Nosotros queríamos quedar en la historia del club, veníamos con la ilusión de seguir pasando, sabiendo que enfrentábamos a equipos poderosos, desde lo económico e individualidades y estuvimos a la altura de las circunstancias. Tuvimos la desgracia de ese gol que fue una carambola, un rebote, nos costó la expulsión y el partido cambió”.

EL ÁRBITRO

El entrenador olimpista se fue en busca del árbitro salvadoreño Iván Bartron cuando pitó el final de la primera parte y en la rueda de prensa reveló que fue lo que le dijo al sílbante.

“Yo le dije que lo único que se pita pasados los 47 minutos, es un penal. El córner se patea a los 47:12, pero que se va hacer. Lo ideal era que no se patee, pero se pateó igual y tuvimos la desgracia que nos concretaran. Es difícil jugar todo un segundo tiempo con 10 hombres y ante un equipo tan importante”, finalizó.