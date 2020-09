El Atlético tropieza con el Huesca y Luis Suárez apenas tocó el balón

Huesca, España.

El Atlético de Madrid no pudo pasar del empate 0-0 en el campo del Huesca este miércoles en la 4ª jornada de la Liga Española, tras su estelar debut el pasado domingo en el campeonato español.

El equipo rojiblanco, que goleó el domingo 6-1 al Granada, doblete incluido de Luis Suárez, se atascó este miércoles con un Huesca muy cerrado y sin fisuras.

El equipo de Diego Simeone no generó una sola ocasión en la primera mitad. Resulta sorprendente por todo el talento que tenía el técnico argentino sobre el verde del Alcoraz, pero el estilo fue reservón, tímido e incluso contemplativo ante la valentía de su rival, un equipo recién ascendido que todavía no ha ganado pero ha sumado tres puntos ante rivales de mucha enjundía. Daba la sensación de que el acto inicial no valía para nada, definitivamente, el Atleti no estuvo a la altura.

Luis Suárez lucha por el balón con Jorge Pulido, del Huesca. Foto EFE

El artillero uruguayo Luis Suárez fue titular por primera vez, junto a Joao Félix, en el ataque rojiblanco, pero apenas logró conectar con su pareja de ataque y los hombres del centro del campo.

Suárez sólo llevó peligro en un balón profundo enviado por Joao Félix que detuvo el meta Andrés Fernández (60), antes de ser sustituido por Diego Costa (62).

El equipo rojiblanco presionaba arriba la salida del Huesca, pero no lograba encontrar los huecos en la defensa rival, mientras el equipo aragonés probaba a sorprender con juego directo y jugadas a balón parado.

Simeone intentó dar más mordiente a su equipo en la segunda parte con las entradas de Ángel Correa (46), Diego Costa y Yannick Carrasco (62).

Luis Suárez se vio perdido, sin la varita mágica del debut, y sin oportunidades, mucho más oculto que cuando jugaba de blaugrana. El uruguayo reclamaba el balón una y otra vez, consciente de que ahora tendrá muchas menos oportunidades que vestido de culé. Foto AFP

El equipo madrileño adelantó líneas y Joao Félix, que había sido el impulsor del Atlético el domingo pasado en el Metropolitano, empezó a soltarse y a atreverse más.

El joven portugués se zafó de tres contrarios para dejar un balón, que Marcos Llorente envió rozando el larguero (49) y después hizo un doble recorte para soltar un disparo, que repelió el portero, pero volvió a rematar el rechace fuera por poco (65).

'SIN FORTUNA'

El Atlético se asomaba más al área contraria, pero no logró perforar la portería del Huesca, que también contaba con alguna ocasión con un disparo desde la corona del área que blocó el meta Jan Oblak (57).

El último cuarto de hora fue un acoso del Atlético sin premio que sólo lograría llevarse un solitario punto del Alcoraz.

Luis Suárez cuando salía del campo en lugar de Diego Costa. Foto AFP

"En el segundo tiempo hemos ido más a por el partido sin tener fortuna porque ha habido muchas jugadas que han sacado casi bajo palos y es una pena", dijo Saúl Ñíguez a la televisión Movistar LaLiga tras el encuentro.

El equipo rojiblanco vuelve a sufrir problemas fuera de casa, como ya le ocurriera la pasada temporada.

TRIUNFO DEL SUBMARINO

En otro encuentro, el Villarreal se impuso 3-1 al Alavés, con doblete de Paco Alcácer, para ponerse tercero provisionalmente en la clasificación liguera.

Alcácer abrió el marcador con un disparo cruzado (13), Édgar Méndez igualó en una mala salida del meta Sergio Asenjo (37 y al filo del descanso, Gerard Moreno (45) transformó un penal, validado por el videoarbitraje.

Paco Alcácer lideró la victoria del Villarreal.

En la segunda parte, Alcácer volvió a aparecer aprovechando un rechace del palo para driblar al portero y hacer el 3-1 (66).

El Villarreal consigue así su segunda victoria en Liga, que permite borrar la dolorosa goleada 4-0 ante el Barcelona el domingo pasado.

El 'Submarino Amarillo' consiguió imponer su pegada en un partido igualado con un Alavés que acumuló su tercera derrota en cuatro partidos de la Liga.