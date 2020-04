'Muma' Bernárdez critica a Osman Chávez y habla del escándalo de Rubilio Castillo

En esta época de la pandemia por el coronavirus, muchos han sacado a relucir su lado más solidario. Han sido varios los personajes relacionados con el deporte que han ayudado a los más necesitados.

Uno de ellos ha sido el exseleccionado y actual diputado del Congreso Nacional de Honduras, Osman Chávez, a quien se la ha visto apoyando en diferentes regiones del país.

Esta iniciativa del ex-Motagua y ex-Real España fue alabada y también criticada por Víctor 'Muma' Bernárdez, excompañero de Selección del Tierno.

“Está bien que regale comida, y se lo aplaudo, pero detrás de él va la cámara, entonces está haciendo política. Yo cuando voy a Honduras hago mis cosas y las hago callado. Eso no sirve. Nosotros ya somos bendecidos, Dios nos dio el don de jugar fútbol. Con ese simple hecho te irá bien toda la vida”, disparó Muma contra el ahora diputado.

CASO RUBILIO

Bernárdez también opinó sobre el escándalo que envuelve al delantero del Motagua, Román Rubilio Castillo, quien fue denunciado y arrestado por violencia doméstica contra su esposa Angie García.

Rubilio Castillo se declaró culpable ante las autoridades correspondientes por actos de violencia familiar y tendrá que cumplir dos meses de trabajo comunitario.

“Sus problemas tendrán. Uno no es nadie para juzgar. Todos somos humanos y nos equivocamos. Hay que orar para que las cosas cambien”.

HONDURAS EN EL MUNDIAL 2010

'Muma' Bernárdez se refirió en un momento a lo que vivieron con la Selección de Honduras en el Mundial de Sudáfrica 2010 y asegura que no disfrutaron nada durante ese tiempo.

“En el primer Mundial fue un solo relajo. Nosotros no salimos, no fuimos ni al zoológico, tampoco al mall. Eso nos faltó en Sudáfrica, en el segundo fue diferente”, dijo.

'Muma' Bernárdez en un entrenamiento de la Selección de Honduras.

Agregó: “Hay que salir un poco más, despejarse la mente y no vivir presionados. Siempre debes prepararte bien, pero debes tener libertad. Edgar Álvarez siempre hablaba por el grupo, Amado Guevara, Dani Turcios y Noel Valladares no decían mucho. El primer Mundial no lo disfrutamos, nos fuimos todos tensos a 45 días encerrados”.

Habló también de lo que ocurrió en el juego contra España en dicha Copa del Mundo. “Ese partido ante España algunos no querían entrar, tenían miedo que los bailaran. Era bailada y media que nos estaban pegando”.

Sobre el siguiente compromiso detalló: “Ante Suiza fue cuando le dije a Rueda que nos metieran, allí reventé. En los partidos de preparación jugué todos, pero como tres días antes Alexis Mendoza me cortó”.

¿POR QUÉ NO VOLVIÓ A MOTAGUA?

El exzaguero comentó que no pudo retirarse en el Motagua “porque Diego Vázquez no quiso, también quieren que uno juegue de 'grapa' (gratis). De lo contrario me hubiese retirado en el Motagua”.