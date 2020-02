Cristian Maidana le responde a Héctor Vargas tras polémicas declaraciones del DT de Marathón

San Pedro Sula, Honduras

El mediocampista argentino Cristian Maidana le respondió este sábado al entrenador Héctor Vargas luego de que el director técnico del Marathón lo retó a seguir haciendo caños en los partidos.

A la llegada del Olimpia a San Pedro Sula tras la clasificación a los cuartos de final de la Concachampions, Maidana se pronunció sobre las declaraciones del técnico del conjunto verdolaga.

“Estamos en nuestra casa, somos fuertes y queremos ver si viene (Cristian) Maidana y tira los caños que ha tirado o los tacos que ha tirado cuando estaba ganando 3-0, lo quiero ver... Estamos con la sangre en el ojo, tenemos ganas de buscar nuestro partido”, advirtió. Vargas.

Tras estas declaraciones, hoy Cristian Maidana salió al paso de estas declaraciones y le respondió al timonel del conjunto sampedrano.

"Leí algunas cosas que dijo, no pasa nada. Yo hago mi juego, no prestó atención a eso, hago lo que sé dentro de la cancha y lo que el profe me dice, si esas cosas me hacen bien a mí y a Olimpia, lo haré en cualquier lado", comenzó diciendo.

Y agregó: "Voy a jugar como yo sé, nadie me tiene que decir cómo tengo que hacerlo, lo he hecho en canchas más importantes y han sido cosas buenas".

El mediocampista ofensivo argentino del Olimpia señaló que sus lujos en los partidos no lo hace con intención de molestar a los rivales.

"Nunca lo hago para molestar a nadie, cuando vamos perdiendo las intento, a veces salen y otras no. Están buscando cosas que no están pasando, no busquen problemas, no sé por qué la agarran conmigo si soy una persona que nunca habla, que no le tiro mala energía a nadie, que no le tiro mie... a nadie, estoy tranquilo y voy a hacer lo mejor posible".