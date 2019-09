Exclusiva con Cristian Maidana: "Aquí en Olimpia si no cumples con los objetivos, te vas”

San Pedro Sula, Honduras.

Cristian Chaco Maidana pertenece a un especie en peligro de extinción. La exquisitez con la que trata el balón ha dado de qué hablar en la Liga Nacional. El nacido en la provincia del Chaco, Argentina, ya se ha echado a la bolsa el cariño de los olimpistas.

Maidana puede presumir que jugó en Argentinos Juniors, Huracán, Atlante, Spartak de Moscú, entre otros. El Chaco platicó con GOLAZO y nos contó como la pasa en Honduras. Como aderezo a la conversación reveló la anécdota que tuvo en Lionel Messi.

¿Cómo se ha sentido estos primero meses en Honduras?

La verdad que muy contento de estar en Olimpia. Estoy pasando con un buen momento, aprovechando la oportunidad que me da el entrenador y quiero seguir por este camino cosechando triunfos y llegar a lo que todos queremos: el campeonato.

¿Qué te motivó venir a jugar a la Liga Nacional?

Hay muchas cosas por las que decidí venir. Una de ellas es por que las cosas en Brasil no estaban bien con el club. Tenía muchos problemas, sabía que Pedro Troglio venía para Olimpia y yo quería venir también. Fue todo fácil la verdad porque es un gran club.

¿Hasta ahora que es lo que más le ha gustado del país?

Todo muy bien, no soy mucho de salir, por ahora lo único que he visitado es Roatán y los lugares adonde nos ha tocado salir. Soy un hombre de casa, pero de ahí todo muy bien la gente me trata de lo mejor. La comida es buena.

¿Cómo ha sentido el apoyo de la afición del Olimpia con usted?

Muy bien, desde el primer partido que me tocó ir al banco con Herediano me sorprendió porque en un partido de pretemporada no es habitual llevar tanta gente y yo vi que llenaron el estadio, alentaron todo el partido, después de ahí son una gran afición y muy fieles. Quedé impresionado.

¿Cuéntenos un poco de su trayectoria como jugador?

He tenido un recorrido largo como jugador. Estuve en varios equipos, mi tiempo más largo fue en la MLS, ahí estuve por tres años, muy alegré por lo que he hecho hasta ahora y espero conseguir muchos títulos con el club y tratar de quedarme mucho tiempo con el equipo.

¿Qué le ha parecido el fútbol de Honduras?

Muy bien es una liga muy dura. Las canchas por ahí no están muy buenas, pero todos los equipos intentan competir y físicamente están bien, luego tienes a los cuatro grandes peleando. Hay grandes jugadores y me gusta aquí.

¿Qué equipo ve más fuerte después del Olimpia?

Bueno yo pienso que Marathón es el equipo a vencer en este momento. Es el que está más parejo en todas sus líneas, soy muy fuertes, ellos son más parecidos a nosotros en la forma de jugar.

¿Adónde aprendió a hacer todas las fintas que le vemos hacer en la Liga Nacional?

Cuando era pequeño me animaba a hacer esas cosas. En Banfield aprendí muchísimo, y después uno cuando se va a diferentes ligas aprende cosas nuevas. Estar con jugadores buenos te hace a mejorar también, como dije me estoy soltando más y eso es gracias al equipo. Me gusta jugar así.

¿Cómo es Maidana fuera de las canchas?

Yo soy un tranquilo, luego de los entrenamientos me gusta pasar en casa, descanso el mayor tiempo posible, no me gusta salir, paso con mis hijos, tomar mate, cosas así ver películas. Salgo con mi esposa... cosas así.

Cristian Maidana habló en exclusiva con GOLAZO de su presente con Olimpia y los compromisos que hay en el club

Tres años y medio sin título, ¿hay presión?

Claro, pero estamos tratando de buscar partido a partido el campeonato. A la gente le digo que confíe en nosotros.

¿Qué puede esperar de Cristian Maidana la afición del Olimpia?

Trato que partido a partido demostrar lo que sé para tener regularidad y si no se puede jugar bonito, pues darlo todo para ganar los partidos.

¿Qué significan sus tatuajes?

Tengo tatuajes de mis hijos, mi mujer y tengo un santo también. Son cosas importantes que tengo en mi vida.

¿De qué religión es?

Soy católico.

¿En qué parte de Argentina creció usted?

Soy chaqueño, vengo de una provincia cerca de Buenos Aires, por eso el apodo del Chaco, crecí con mis papas, pero cuando tenía nueve años mi padre nos abandonó y solo quedamos con mi mamá que ella luchó y gracias a ella estoy donde estoy.

¿Qué le dice su familia sobre el país?

Ellos ya están acostumbrados a viajar, tengo unos hijos que son fenómenos y no tienen problemas y se adaptan rápido.

¿Cuál ha sido el mejor momento hasta ahora de su carrera?

Cuando estuve en Philadelphia Unión fue un momento increíble, jugué dos finales de Copa de la Liga, lastimosamente las perdí, pero fue un momento único.

¿Qué tipo de música escucha?

Escucho de todo, no soy de algunas en específico, la verdad.

¿Qué tal es la relación con los demás en el grupo?

Es muy buena la verdad con Matías Garrido y Jonathan es el loco del grupo nos hace reír mucho. Es un payaso a veces, pero me llevo bien con todos, con el profe Troglio nos llevamos bien. Es un fenómeno.

¿Tiene alguna cábala?

No soy un jugador de cábalas, rezo a mi santo nada más, Él siempre está conmigo.

¿Cómo se ha adaptado al clima del país?

Hace mucho calor en los lugares que he ido en Honduras, pero hay que adaptarse_

¿De no salir campeón con el Olimpia espera seguir con el club?

Yo tengo un año de contrato y espero cumplirlo, pero aquí es si vos andás bien seguís, si no conseguís los objetivos en diciembre te puedes ir.

¿A qué jugador admira?

Admiro a Messi, porque conozco la vida de él y sé que luchó para llegar hasta donde está, también Ever Banegas. Me acuerdo que conocí a Messi para la Copa América que se jugó en los Estados Unidos y los guardias no nos dejaban pasar, pero él llegó y nos ayudó, es una calidad de persona un gran ser humano.