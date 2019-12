Messi revela por qué votó a Sadio Mané primero antes que Cristiano Ronaldo en los premios The Best

París, Francia.

El astro argentino Lionel Messi, del FC Barcelona, hizo historia en esta semana luego de conquistar en París su sexto Balón de Oro, superando a Cristiano Ronaldo, delantero portugués de la Juventus, que se quedó en cinco.

Luego de recibir su galardón, Messi contó que su futbolista favorito en la actualidad es el extremo senegalés del Liverpool, Sadio Mané, a quien eligió en primer lugar en la votación de los premios The Best a finales de septiembre pasado. "Es un jugador que me encanta", aseguró.

¿POR QUÉ MANÉ?

Como capitán del Barcelona y la Selección de Argentina, el crack fue el encargado de realizar los votos en la FIFA para el The Best y explicó por qué eligió en primer lugar a Sadio Mané.

Messi puso en tercer lugar al mediocampista holandés Frenkie de Jong, quien se había convertido hacia semanas en su nuevo compañero del Barcelona. Para el segundo puesto votó a Cristiano Ronaldo, su eterno rival. En primera instancia, la 'Pulga' sorprendió a todos y colocó a Mané.

Durante la gala del Balón de Oro 2019, que se dio el lunes en París, Messi fue consultado en la zona mixta justamente por esa elección que realizó en septiembre. "Leo, tú votaste por Sadio Mané como el mejor jugador en los premios The Best de la FIFA, ¿por qué?", le preguntaron en el Canal+.

Su explicación

"Hay muchísimos grandes jugadores y a veces se hace difícil elegir, pero yo elegí a Mané porque es un jugador que me encanta, tuvo un grandísimo año y fue muy importante para todos los logros del Liverpool", confesó el crack argentino del FC Barcelona.

"Ese fue el motivo por el que lo elegí pero, repito, hay grandísimos jugadores y a veces es difícil elegir a uno", reiteró el delantero azulgrana.

Sadio Mané concluyó 'The Best' en quinta posición y en el Balón de Oro que ha ganado Messi acabó en el cuarto puesto, por detrás de sus compañeros de equipo Mohamed Salah y Virgil van Dijk, con Cristiano Ronaldo intercalado como tercer clasificado.