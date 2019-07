Zidane lanza fuertes declaraciones sobre Gareth Bale: "Si se puede ir mañana, mejor"

Madrid, España.

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, ha revelado que finalmente el delantero galés Gareth Bale no entra en sus planes por lo que el ariete no seguirá más en el club madridista para la próxima campaña.

Tras la caída de 3-1 sufrida ante el Bayern Múnich por la Internacional Champions Cup, el estratega francés anunció en rueda de prensa que Gareth Bale saldrá del club madridista por lo que inclusive ni lo unifirmó en el choque ante los alemanes.

"Bale se ha quedado fuera porque el Madrid está tratando su salida". Preguntado por la fecha en la que se podría ir del Madrid, contestó: "Si se puede ir mañana, mejor", indicó.

"La situación va a cambiar, no sé si en 24 o 48 horas, pero va cambiar y es bueno para todos. Son así las cosas, soy el entrenador, lo hablo con el club y al final, la salida es del entrenador y del propio jugador que sabe la situación”, expresó de forma contundente.

Y añadió: "No es nada personal. No tengo nada en contra de Bale, pero tomo decisiones. Llega un momento en el que hay que cambiar, pero no es nada personal”.