David Faitelson arremete contra Honduras y El Salvador en la Copa Oro

México.

El siempre polémico periodista mexicano David Faitelson ha disparado contra las selecciones de Honduras y El Salvador luego de la abultada victoria de los catrachos (4-0) en la Copa Oro 2019.

"Copa Oro: Entre hondureños y salvadoreños se encargaron de dejar bien en claro la pobreza y mediocridad futbolística actual de Centroamérica…", así de tajante fue el comentarista de ESPN.

Faitelson no dudó en poner por los suelos a ambas selecciones centroamericanas.

El periodista mexicano recibió muchos comentarios criticando sus palabras tras el partido. "De igual manera que las selecciones europeas dejan ver la pobreza y mediocridad del Fútbol Mexicano", fue una de las respuestas.

Viste el partido? No se pegaron,buscaron la portería rival ambos equipos, pocas tarjetas. Estas bien pendejo. Hermanos centroamericanos reportenle la cuenta a este ramero

En México no pensamos eso, sabemos que no somos potencia pero México no sólo le ha ganado a los Centroamericanos, le ha ganado muchas veces a selecciones de Conmebol, Asia, África y algunas Europeas.