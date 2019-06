L'Équipe: El PSG está dispuesto a vender a Neymar y escuchará ofertas por él

París, Francia.

El Paris Saint-Germain (PSG) ha decidido abrir la puerta de salida al brasileño Neymar y se planteará su venta si recibe alguna oferta que le satisfaga, informó este domingo el diario deportivo francés "L'Équipe".

De acuerdo con la página web de "L'Équipe", el brasileño también se plantea su salida de la capital francesa a lo largo del verano.

Uno de los autores de la información, Bilel Ghazi, explicó en la televisión de "L'Équipe" que la decisión de escuchar ofertas por Neymar "se ha tomado tanto en París como en Doha", por los dueños cataríes del club.

Por tanto, señala el diario, se atenderán las ofertas que se puedan recibir del jugador y si alguna corresponde al valor que tiene se le dejará marchar.

LOS ESCÁNDALOS, NO LE AYUDAN

El propio Ghazi reconoció que los últimos escándalos en torno al astro brasileño, como la acusación de violación por parte de una compatriota en París, no han ayudado a aumentar su cotización, pero que el precio de su marcha debería situarse pese a todo por encima de lo que le costó al PSG ficharlo del Barcelona, 220 millones de euros.

Según los autores de la información, la decisión de vender a Neymar no fue tomada tras hacerse pública la denuncia de violación sino que es anterior.

La noticia se conoce en el mismo día en que el presidente del PSG, Nasser al Khelaifi, ha advertido en una entrevista con la revista "France Football" de que esta temporada no permitirá "comportamientos de estrellas" en el vestuario parisino.

"Los jugadores deberán asumir sus responsabilidades más aún que antes. Hace falta que sea completamente diferente. Van a tener que hacer más, trabajar más. (...) No están aquí para darse el gusto. Y si no están de acuerdo, las puertas están abierta, ¡ciao! Ya no quiero comportamientos de estrellas", dice Al Khelaifi.

El presidente del PSG agrega en esta entrevista -que será publicada en su integridad el martes en la revista- que se ha dado cuenta de que "los cambios eran indispensables, si no, no íbamos a ninguna parte".

El conjunto parisino acaba de presentar al brasileño Leonardo Araujo como nuevo director deportivo en sustitución del portugués Antero Henrique.