FIFA investigará el resultado del Noruega 12-0 ante Honduras tras acusación de amaño

Tegucigalpa, Honduras.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) realizará una investigación respecto al abultado resultado de la humillante derrota que sufrió Honduras (12-0) contra Noruega en el cierre del Grupo C del Mundial Sub-20 que se disputa en Polonia.

La noticia la ha dado a conocer el mismo Jorge Salomón, presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (Fenafuth), luego de que un exfutbolista y ahora comentarista de Noruega hiciera la grave acusación sobre un posible amaño del partido.

"Para mí, no hay duda. Aquí hay algunos que han puesto mucho dinero en Noruega. Los jugadores de Honduras han hecho su trabajo. Querían perder todo lo posible aquí. He visto que los jugadores blancos han querido que Noruega ganara más que los mismos jugadores noruegos. He visto algunos partidos y este es probablemente el más claro", escribió el exjugador Jesper Mathisen en su cuenta de Twitter.

El noruego Ulrik Fredriksen consuela al hondureño Elison Rivas, quien terminó llorando al final del partido.

Y agregó: "No tengo pruebas de eso, y no hay evidencia de que haya evidencia, pero este fue un partido que perderían. Honduras debió haber sido pagada para perder mucho, y esa tarea ejemplificaron. Alguien con contactos en el campamento de Honduras ganó algo de buen dinero en este partido porque en campeonatos como este casi se puede poner lo que uno quiere en el camino".

LAS PALABRAS DE JORGE SALOMÓN

Tras esa fuerte acusación, Jorge Salomón se ha pronunciado al respecto. "Ya la FIFA tiene a la gente encargada para hacer estas investigaciones, nosotros estamos al otro lado del mundo, si pasó algo, ellos lo investigarán, nosotros tenemos poca información", declaró el mandamás de la Fenafuth en declaraciones a Diario Diez y añadió que el máximo organismo del fútbol "tienen un mecanismo para encontrar estas cosas y si hay algo, pues lo encontrarán".

Salomón cree que la derrota pasa más por un tema de "nervios" que por un supuesto amaño. "No puedo opinar de una cosas de estas, creo que todo fue nervios de los muchachos, faltó coordinación deportiva, primero Dios que así sea por el bien de estos muchachos".

Sobre a la investigaría que hará la FIFA, el dirigente informa que "nosotros firmamos un convenio con FIFA para el tema de transparencia, esto es automático que ellos van a reaccionar, no ocupamos hacer nada, ellos proceden a hacer la investigación".

La investigación de la FIFA es "parte del protocolo internacional", asegura Salomón. "Este partido por el resultado que tiene automáticamente actúa la FIFA, eso es normal".