Diego Vázquez tras polémica sobre Melissa Pastrana: "No ofendí a ninguna mujer"

Tegucigalpa, Honduras.

El entrenador argentino Diego Vázquez se encuentra en el ojo del huracán tras sus polémicas declaraciones sobre la árbitro Melissa Pastrana en la final de ida entre Motagua - Olimpia que finalizó empatado 2-2

Tras el pitazo final, el estratega del club azul causó revuelo ya que se quejó del trabajo realizado por la chica al señalar: "En ninguna otra parte las mujeres dirigen finales y no es por violencia de género o por ser machista, es por algo que no pasa”.

Tras estas declaraciones, las redes sociales estallaron por lo que Diego Vázquez ha salido al paso y expresó que sus palabras han sido sacadas de contexto..

"Aquí está la entrevista completa, incluso le aclaro a Kenia (MUJER) que no es por género, ya si algún periódico o canal saca de contexto con mala intención, no puedo hacer nada. No ofendí a ninguna mujer. Saludos a todas. Besos", dijo el DT del Motagua.