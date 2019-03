Héctor Vargas explota contra Pedro Rebollar y contra hijo de Reynaldo Salinas

Tegucigalpa, Honduras.

Achacando gran parte de su derrota al trabajo arbitral. Así salió el entrenador del Marathón, Héctor Vargas, tras perder con su equipo 3-0 ante Olimpia en el estadio Nacional.

El técnico argentino no se anduvo por las ramas y criticó al mexicano Pedro Rebollar, vicepresidente de la Comisión de Arbitraje de Honduras, por nombrar a Roney Salinas quien es hijo del exárbitro Reynaldo Salinas y dejó entrever intereses de por medio.

"Cala porque somos un equipo ganador. Hay alguien que está ensuciando el juego y te digo por qué: el linea 1 tiene meses y el linea 2 tiene años; el linea 1 es el hijo de un comentarista que del canal de televisión que patrocina a Olimpia. ¿Por qué? Este Rebollar si no tiene capacidad entonces para qué estamos, este partido no lo puede poner. Está claro el penal en contra de Chama Córdova, el penal que le hacen a Solani y no lo cobra, en el gol de Bengtson la tenía tomada Torres".

Y agregó: "Otra cosa, la semana pasada nos dirigió el mismo Raúl Castro y por qué lo tenía que poner. Es incapaz el que esta dirigiendo el fútbol hondureño, no creo que sea deshonesto; es incapaz. Este señor que esta en la vicepresidencia del arbitraje está haciendo mucho daño, realmente este señor le está haciendo mucho daño al arbitraje".

Vargas enfatizó nuevamente es que el central Raúl Castro les pitó en el último juego contra la UPN y le pidió a Rebollar no seguir ensuciando el fútbol hondureño.

"Si te lo ponen al mismo árbitro en Choluteca y el invicto no cayó, está bien porque el invicto no pasa nada ya que el tema es salir campeón. ¿Por qué lo ponen otra vez? ¿No hay otro árbitro? No ensuciemos el fútbol y ese ese señor lo está ensuciando poque es incapaz y no tengo ninguna duda. Tengo una foto donde es sacado por incapaz en México y acá libre tratamos como gran estrella"

Para cerrar, evitó hablar de los meramente futbolístico y destacó el puntaje con el que siguen. "27 puntos y estamos primeros, lo tomés como lo tomés. Lo demás no tiene análisis ya que seguimos peleando el primer lugar y qué bueno que pasó ahora y no en semifinales".