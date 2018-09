El polémico tuit del "rey" Pelé que enardece a los argentinos

Redacción.

El mejor delantero en la historia futbolística de Brasil, Edson Arantes do Nascimento más conocido como Pelé, publicó un controversial mensaje que involucra al fútbol argentino. El medio de difusión fue su cuenta de Twitter.

Pelé fue elegido el "mejor futbolista del siglo XX" por una comisión de la Fifa en el año 2000. El brasileño jugó tres Copas del Mundo (1958, 1962 y 1970) y en ellas fue campeón con su selección.

El histórico jugador del Santos F. C. y de la selección de fútbol de Brasil, escribió lo siguiente: "Alfredo Di Stéfano quizás no haya jugado una Copa del Mundo, pero no importa. Era tan bueno, podría haber sido brasileño".

Alfredo Di Stéfano fue un jugador argentino y es considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial.

Di Stéfano, estrella del Real Madrid C.F., además de jugar en la selección nacional de Argentina, vistió la camisa de la selección española, lastimosamente con ninguna de estas dos selecciones logró participar en un campeonato mundial.