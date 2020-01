Estrenos en cine: Nominadas al Óscar llegan a Honduras

REDACCIÓN.

El niño alemán (Roman Griffin Davis) vive en los últimos momentos de la II Guerra Mundial, y acude a un campo de instrucción nazi adonde se le aparece un peculiar amigo imaginario: Adolf Hitler (Taita Waititi).

El pequeño vuelve a casa embriagado por las ideas nazis que su amigo imaginario y ve cómo su mundo da un vuelco cuando descubre que su madre (Scarlett Johansson) esconde en casa a una joven judía (Thomasin McKenzie).

La sátira es favorita al Óscar con seis nominaciones.

Waititi, de ascendencia judía, dejó claro que Jojo Rabbit no “se ríe” de eventos como la II Guerra Mundial o el Holocausto.

Surrealismo y drama se dan la mano en Jojo Rabbit, esta insólita película del director neozelandés Taita Waititi (Thor: Ragnarok, 2017) que llega a los cines con un fabuloso reparto en el que también aparecen Sam Rockwell, Rebel Wilson, Stephen Merchant.

La película de Waititi sigue la estela de cintas satíricas que se burlaron del nazismo como The Great Dictator de Charles Chaplin o To Be or Not to Be (1942) de Ernst Lubitsch.

Drama: “El escándalo”

Con dos nominaciones a los premios Óscar, este filme está inspirado en la historia que desencadenó el movimiento en contra del acoso laboral, #MeToo.

La trama es sobre la caída de la cabeza del imperio mediático de Fox News, Roger Ailes, interpretado por John Lithgow. Todo comenzó cuando Gretchen Carlson (Nicole Kidman) y Megyn Kelly (Charlize Theron), comienzan una lucha en contra de los abusos que se presentaban en la empresa, poniendo en riesgo su trabajo.

Su título original es Bombshell, y retratará la historia de la ex-Miss Mundo Gretchen Carlson, quien denunció y demandó a Ailes, quien se desempeñó como consultor de diferentes políticos del Partido Republicano y ayudó a fundar Fox News en 1996, convirtiendo la cadena en una de las más influyentes y mayor audiencia en Estados Unidos. Margot Robbie fue nominada como mejor actriz de reparto por su papel como Kayla Pospisil, un personaje ficticio en la historia.

Acción:“Bad Boys para siempre”

La tercera entrega muestra a Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig y Charles Melton como miembros de una unidad de policía moderna y altamente especializada que choca frontalmente con la vieja escuela de Bad Boys: Mike Lowrey (Will Smith) y Marcus Burnett (Martin Lawrence).

Surgirá entonces una nueva amenaza en Miami que les obligará a entenderse. Se trata de Armando Armas (Jacob Scipio), un auténtico asesino y jefe de un cartel de la droga que tiene como propósito acabar con Mike Lowery (Smith).