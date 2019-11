Keanu Reeves se une a Bob Esponja en su nueva película

Estados Unidos.

Un nuevo avance de "The SpongeBob Movie: Sponge on the Run" muestra Keanu Reeves listo para impartir sabiduría.

El tercer largometraje animado de la franquicia muestra a Bob Esponja en pánico (Tom Kenny) y Patricio (Bill Fagerbakke) buscando en el fondo del océano a su amigo Gary, quien ha sido secuestrado.

Reeves, de 55 años, aparece cuando Bob Esponja y Patricio tropiezan con una planta rodadora que tiene la cabeza del actor en una gran pantalla. "¡Hel-LO!", Saluda al dúo con un gesto de bienvenida.

"Estoy relleno de salvia y soy un sabio, así que funciona bastante bien", dice mientras un destello de luz parpadea en sus ojos.

Durante su búsqueda, Bob Esponja y Patrick terminan en "lugares increíbles", incluyendo Atlantic City, donde se distraen con luces de neón, algodón de azúcar y ruleta.

Esta se la segunda incursión del año en una cinta animada. Reeves apareció como Duke Caboom en la cinta de Pixar "Toy Story 4".

Además estrenó "John Wick 3", y ya se encuentra en producción del tercer largometraje de "Bill & Ted's Excellent Adventure" y planeando repetir su papel de Neo en un nuevo capítulo de la franquicia de la película "Matrix".

También ha roto algunos corazones al presentar a su novia, la artista Alexandra Grant, a quien la gente ha confundido con Helen Mirren.

La película "The SpongeBob Movie: Sponge on the Run", con el cameo de Keanu Reeves, que estará disponible en 2D y 3D, llegará a los cines en mayo de 2020.