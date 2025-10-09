Música al volante: ¿compañera de viaje o riesgo silencioso?

La música es, para muchos conductores, una compañera inseparable en la carretera. Ya sea para aliviar el estrés del tráfico, mantenerse despierto en trayectos largos o simplemente disfrutar del viaje, encender el estéreo es casi un ritual. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el volumen supera los límites recomendables?

Expertos en seguridad vial advierten que escuchar música a alto volumen mientras se conduce puede comprometer la atención del conductor y aumentar el riesgo de accidentes. Según estudios recientes, los sonidos intensos dificultan la percepción de señales auditivas clave como bocinas, sirenas o el ruido de otros vehículos, elementos esenciales para reaccionar ante imprevistos.

Además, el tipo de música también juega un papel importante. Ritmos acelerados, como el rock pesado o la música electrónica, pueden inducir comportamientos más impulsivos al volante, mientras que géneros suaves como el jazz o la música clásica tienden a favorecer una conducción más tranquila y consciente.

“Conducir exige concentración constante. Si el entorno sonoro es demasiado estimulante, el cerebro tarda más en procesar lo que ocurre en la vía”, explica un especialista en neurociencia aplicada al transporte.

Las recomendaciones son claras: mantener el volumen en niveles moderados, evitar cambios bruscos de ritmo y, sobre todo, no permitir que la música se convierta en una distracción. Disfrutar de una buena playlist es posible, siempre que no se comprometa la seguridad propia ni la de los demás.

En definitiva, el equilibrio entre placer y responsabilidad es la clave. Porque en la carretera, cada segundo cuenta... y cada sonido también.