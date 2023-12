Elon Musk entrega la camioneta del futuro de Tesla

El modelo intermedio vale 79.990.Analistas han calificado el Cybertruck como un proyecto de alto riesgo frente a otros vehículos de Tesla. Pero, para Musk, “es una camioneta increíblemente útil. No es sólo una obra maestra grandiosa, como yo”.

”El lanzamiento de Cybertruck es importante para la historia de El crecimiento de Tesla en los próximos años y también demostrará a los escépticos que Musk puede expandir con éxito el halo de Tesla, a medida que más consumidores opten por el camino de los vehículos eléctricos”, dijo el analista de la consultora Wedbush Daniel Ives.

En los últimos meses, Musk ha tratado de limitar las expectativas sobre el potencial comercial del vehículo, advirtiendo en octubre que sería “increíblemente difícil” lograr una comercialización masiva.

Según ha dicho Musk anteriormente, el auto pretende ser un cruce entre un modelo de “Blade Runner” y el vehículo anfibio ‘Wet Nellie’ visto en “La espía que me amó” (1977) de la saga de James Bond. Aunque también recuerda a los autos de “Mad Max Fury Road”.De acuerdo con un artículo de la publicación The American Prospect, el acero inoxidable empleado sí llega a oxidarse y el material rígido podría ser mortal en accidentes automovilísticos.En lugar de centrarse en construir vehículos eléctricos más asequibles, Tesla “desperdició cuatro años y miles de millones de dólares en la fantasía de los videojuegos adolescentes de Elon Musk”, dijo la revista. “Los multimillonarios megalómanos y con cerebros de conspiración no son la clave para un futuro de transporte sin emisiones de carbono”, precisó.