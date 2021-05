Video viral: niña se salva de milagro del ataque de un tiburón

Redacción.

Una madre grabó el impactante momento en el que su hija, quien se encontraba bañando en una playa de Hawai, se salvó del ataque de un enorme tiburón.

Las impactantes imágenes -que ya son virales- muestran a la pequeña jugando en las olas cuando de repente salió corriendo del agua y gritó que había visto un tiburón.

En una entrevista para la ABC la menor dijo que nunca olvidará ese momento. “Mi alma dejó mi cuerpo”, dijo Anela Rezentes, la pequeña de 6 años que fue perseguida por el escualo.



“Vi un tiburón. No me di cuenta de que estaba a mis espaldas. Así que tenía muchas ganas de salir corriendo. Estaba muy asustada“, puntualizó.



Por otra parte, su madre también explicó lo sucedido. “Cuando salió del agua, estaba histérica. Así que corrí, lo estaba buscando, pero no podía verlo. No me di cuenta de que en realidad era un tiburón. Eso es lo que me sorprendió”, detalló.

Tras el incidente, los expertos revisaron el video y dijeron que se trataba de un tiburón punta negra, una especie conocida por cazar peces en aguas poco profundas