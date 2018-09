Joven consigue trabajo luego que su hoja de vida escrita a mano se viralizara

Córdoba, Argentina.

Un joven argentino buscaba trabajo desesperadamente. Durante cuatro meses tocó las puertas de diferentes empresas; sin embargo, una inusual situación lo llevaría a encontrar el trabajo anhelado.

Carlos Duarte, de 21 años de edad y oriundo de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, se presentó el pasado fin de semana ante una empleada de una cafetería y le preguntó si estaban necesitando personal. Eugenia López, nombre de la dependienta, le contestó que por el momento no, pero que podía dejarle su hoja de vida.

Duarte le respondió que no podía dejársela, pues no tenía dinero para imprimirla. Fue entonces que López le pidió que se sentara en una de las mesas del lugar y le prestó un bolígrafo y papel para que escribiera sus datos personales, pero el joven le dijo que no era necesario, que él llevaba un cuaderno y una lapicera; procedió a redactarla y luego la entregó: " Muchas gracias por aceptarme el C.V. y disculpe por la impresentable hoja", concluía el texto de Duarte.

También lea: Insólito: dos hombres de la India son adictos a las mordeduras de cobras

Tras entregar la hoja, el joven se retiró; por su parte, López decidió tomarle una fotografía al texto de Duarte y publicarlo en Facebook, posteriormente la acción se viralizó. Miles de usuarios se mostraron sorprendidos y conmovidos por el caso del joven y en unos cuantos días, Duarte ya tenía un trabajo.

Carlos Duarte y su Curriculum Vitae.

El joven fue contratado por una fábrica de vidrios y dijo que en cuanto reciba su pago lo primero que hará será prepararle un asado a su familia y entregarle algo especial a López, la mujer que hizo realidad su sueño.