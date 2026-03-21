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Sentencian a hondureño por delito grave contra menor de edad

Gerson Onán Sánchez Izaguirre cometió un grave delito contra una menor en diciembre de 2023. Ella lo denunció y el caso concluyó en sentencia de 13 años de cárcel

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