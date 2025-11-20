Elecciones Honduras
Identifican a los jóvenes que perdieron la vida en una emboscada
Una joven de 15 años de edad está entre las víctimas de un ataque armado ocurrido la noche del miércoles en el sector El Carbón, Balfate, Colón. En el hecho murieron también dos hombres, quienes también ya fueron identificados.
Redacción La Prensa
seguir +
20 de noviembre de 2025 a las 10:11
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
