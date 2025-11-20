  1. Inicio
Identifican a los jóvenes que perdieron la vida en una emboscada

Una joven de 15 años de edad está entre las víctimas de un ataque armado ocurrido la noche del miércoles en el sector El Carbón, Balfate, Colón. En el hecho murieron también dos hombres, quienes también ya fueron identificados.

