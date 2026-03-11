  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Sucesos

Capturan a sospechoso de quitarle la vida a su padrastro en Choloma

Un hombre murió de forma violenta luego de ser atacado con un machete en la colonia San Francisco, en el municipio de Choloma, Cortés. De acuerdo con los reportes preliminares, el principal sospechoso del crimen sería su propio hijastro.

Últimos Videos