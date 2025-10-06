Estafa de Koriun
Mente Sana
Elecciones Honduras
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
En claves
Especiales
LP Datos
Series
Honduras
San Pedro Sula
Deportes
Espectáculos
Sucesos
LP Verifica
Fotogalerías
Videos
Mundo
The New York Times
La Prensa USA
Hondureños en España
LP en el aula
Mente sana
LP Trámites
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
Sociales
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Boletines
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Autos
Emprendedores
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Buen Provecho
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Deportes
Mundo
Espectáculos
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Honduras
Video de extranjero insultando a hondureño causa indignación en Roatán
Un video difundido en redes sociales muestra a un ciudadano extranjero lanzando insultos y gestos obscenos a un habitante de Roatán, generando rechazo entre los pobladores y usuarios en línea.
Redacción La Prensa
seguir +
06 de octubre de 2025 a las 19:10
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Honduras
Lluvias dejan más de 450 familias afectadas en el norte de Honduras
Redacción La Prensa
Honduras
Lluvias causan inundaciones y pérdidas en Chamelecón
Redacción La Prensa
Honduras
Nasry Asfura desmiente supuestas renuncias en el Partido Nacional
Redacción La Prensa
Honduras
Europa implementará nuevo sistema digital de entrada y salida a partir del 12 de octubre
Redacción La Prensa
Honduras
Honduras bajo alerta por intensas lluvias y deslizamientos
Redacción La Prensa
Honduras
Video de extranjero insultando a hondureño causa indignación en Roatán
Redacción La Prensa
Honduras
Lluvias provoca inundaciones en varias zonas de Villanueva, Cortés
Redacción La Prensa
Honduras
Más de 74,000 hondureños cruzaron fronteras en el Feriado Morazánico
Redacción La Prensa
Honduras
Conductores ebrios encabezan las causas de accidentes en SPS
Redacción La Prensa
Honduras
Honduras recuerda a Kevin Pérez y al niño Elvis Eliú con emotivo homenaje
Redacción La Prensa
Honduras
Renuncias sacuden la dirigencia del Partido Nacional en Cortés
Redacción La Prensa
Honduras
Así crece el desarrollo urbano en la capital industrial de Honduras
Redacción La Prensa