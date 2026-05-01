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Marcha del Día del Trabajador provoca cierre en bulevar clave de la capital

El acceso en el bulevar Comunidad Económica Europea fue cerrado debido a la marcha del Día del Trabajador, generando afectaciones en el tránsito vehicular en la zona.

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