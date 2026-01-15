Nasry Asfura
toma de posesión
Honduras explica la reubicacion de ocho grandes felinos en EE. UU.
Por primera vez en Honduras se realizó la reubicación internacional de 8 grandes felinos (5 tigres y 3 leones) hacia dos centros especializados en Estados Unidos.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 15 de enero de 2026 a las 20:01
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
