Elecciones en Honduras
15 de septiembre
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
En claves
Especiales
LP Datos
Series
Honduras
San Pedro Sula
Deportes
Espectáculos
Sucesos
LP Verifica
Fotogalerías
Videos
Mundo
The New York Times
La Prensa USA
Hondureños en España
LP en el aula
Mente sana
LP Trámites
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
Sociales
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Boletines
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Autos
Emprendedores
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Buen Provecho
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Deportes
Mundo
Espectáculos
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Honduras
Escuela Nacional de Bomberos Oscar Rodriguez Lopez
Al menos 78 centros educativos públicos y privados participarán en los desfiles patrios en la capital. Habrá 24 puestos de control con socorristas, médicos y cuerpos de seguridad para brindar asistencia
Redacción La Prensa
seguir +
15 de septiembre de 2025 a las 08:09
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Honduras
La banda marcial del Instituto Cristo Rey
Redacción La Prensa
Honduras
Desfile en la avenida Circunvalación de San Pedro Sula
Redacción La Prensa
Honduras
Inicia el desfile convocado por la alcaldía sampedrana
Redacción La Prensa
Honduras
El Estadio Nacional se llena de fervor patrio en la antesala de los desfiles del 15 de septiembre.
Redacción La Prensa
Honduras
La presidenta Xiomara Castro llegó al Estadio Nacional Chelato Uclés en el 204 aniversario de independencia, vestida de blanco y acompañada de su hijo y su nieto.
Redacción La Prensa
Honduras
Con cañonazos desde el Juana Laínez inicia el Día de la Independencia
Redacción La Prensa
Honduras
Ambiente en el interior del Estadio Nacional antes de los desfiles en la capital
Redacción La Prensa
Honduras
Así buscan a policía y menor que fueron arrastrados por fuerte corriente en SPS
Redacción La Prensa
Honduras
Con fervor y patriotismo desfilan los pequeños de prebásica en San Pedro Sula
Redacción La Prensa
Honduras
Así celebran los hondureños los desfiles patrios en Los Próceres
Redacción La Prensa
Honduras
Niños del distrito 14 participan en desfile en Los Próceres
Redacción La Prensa
Honduras
Ambiente lleno de patriotismo en el bulevar Los Próceres
Redacción La Prensa