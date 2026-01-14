  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

Apoyo total a Asfura: Partido Nacional mueve fichas rumbo al Congreso

La bancada del Partido Nacional anunció que encomendaron a Tomás Zambrano la tarea de buscar los consensos necesarios conforme a la normativa para que lidere el Congreso Nacional.

Últimos Videos