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Morante, estable en la UCI tras una cornada “muy grave”

El diestro José Antonio Morante de la Puebla, que resultó herido de gravedad este lunes en la plaza de la Maestranza de Sevilla, ha pasado la noche ingresado en la UCI del Hospital Viamed-Santa Ángela de Sevilla al que fue trasladado tras la intervención que se le practicó en la enfermería del coso sevillano.

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