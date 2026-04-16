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EE.UU. ataca una nueva embarcación en el Pacífico y deja tres muertos

Estados Unidos destruyó este miércoles una nueva embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, en un ataque en el que murieron tres personas.

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