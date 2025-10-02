  1. Inicio
El presidente de Panamá está muy satisfecho de la relación con EE.UU.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo este jueves estar "muy satisfecho" de la relación con Estados Unidos y celebró que "gracias a Dios" el país centroamericano "no está" en la "complicada agenda" que enfrenta el presidente estadounidense, Donald Trump.

