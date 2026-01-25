  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Guía Médica

Estrategias para prevenir o controlar el estrés y la ansiedad en los niños por el regreso a clases

La psicóloga Katherine Pineda alerta a los padres de familia para estar pendientes de sus hijos y motivarlos a ir a la escuela con hábitos saludables.